سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه هدفمند و مستمر با قاچاق کالا و شناسایی و برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و اقدامات کنترلی و عملیاتی در محورهای مواصلاتی استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: خودروهای موسوم به شوتی که برای حمل و جابه‌جایی کالای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، علاوه بر ایجاد مخاطرات جدی برای امنیت و سلامت تردد در جاده‌ها، زمینه‌ساز فعالیت‌های مجرمانه و اخلال در چرخه اقتصادی کشور هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان تصریح کرد: در صورت احراز حمل کالای قاچاق، خودروهای شوتی توقیف و برابر ضوابط و مقررات قانونی به مدت ۶ ماه در پارکینگ متوقف خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با خودروهای شوتی صرفاً به مقصد آنها محدود نمی‌شود، گفت: رویکرد پلیس، شناسایی و برخورد با این خودروها از مبدأ حرکت است و مأموران انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، فعالیت این خودروها را از مبدأ تحت رصد و کنترل قرار می‌دهند.

سبحانی‌فر با اشاره به نقش مشارکت مردم در مقابله با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با قاچاق کالا، خودروهای حامل کالای قاچاق یا فعالیت خودروهای شوتی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا ۰۹۶۳۰۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی با اشاره به عملکرد استان اصفهان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اقدامات هدفمند و تلاش مجموعه انتظامی و دستگاه‌های مرتبط موجب شده است استان اصفهان در این حوزه عملکرد برتری داشته باشد و پلیس با تداوم اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله با قاچاقچیان و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند.