نشست سالانه کانون مدارس اسلامی با محوریت هویت تربیتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالانه مشترک هیأت امنا و هیأت مدیره کانون مدارس اسلامی با مدیران منتخب مدارس اسلامی کشور با محوریت هویت تربیتی و بررسی چالشهای نوین نظام تعلیم و تربیت برگزار شد.
در این نشست که به ریاست غلامعلی حدادعادل و با حضور اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره و جمعی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، حاضران به بررسی چالشهای پیش روی مدارس اسلامی و ترسیم افق آینده این مدارس پرداختند.
غلامعلی حدادعادل، رئیس هیأت امنای کانون مدارس اسلامی، با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تحولات اجتماعی گفت: هیچ اصلاحی در جامعه بدون آغاز از آموزش و پرورش به نتیجه پایدار نمیرسد و مدارس اسلامی باید کانون تربیت اخلاقی و معرفتی دانشآموزان باشند.
وی همچنین بر ضرورت تربیت معلمان شایسته و متعهد تأکید کرد و گفت: شهیدان رجایی، باهنر و بهشتی از جایگاه معلمی و نظام تعلیم و تربیت به عرصه سیاست گام نهادند و نشان دادند مدرسه و دانشگاه مهمترین خاستگاه پرورش مدیران تراز اول نظام اسلامی است.
محمود لولاچیان، از پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت کشور، نیز بر تدوین منشوری جامع برای تربیت دختران مسلمان تأکید کرد و گفت: کانون باید در کنار ارائه خوراک فکری و مدیریتی به مدیران و مؤسسان مدارس، برنامههای عملیاتی مشخصی برای آیندهنگری در حوزه تربیت دختران داشته باشد.
حجتالاسلام محمدسعید مهدویکنی، عضو هیأت امنای کانون مدارس اسلامی، نیز با اشاره به دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب اظهار کرد: چهرههای علمی و معنوی کمنظیری در این دوره تربیت شدهاند و این امر حاصل تلاش فعالان حوزه تعلیم و تربیت است.
حسین میرمحمدصادقی، عضو هیأت امنای کانون مدارس اسلامی، با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مدارس اسلامی گفت: کانون میتواند مانند «نخ تسبیح» مدارس را که به صورت جزیرهای فعالیت میکنند، به یکدیگر متصل کند تا با تبادل تجربیات، نقاط قوت تقویت و ضعفها برطرف شود.
وی با اشاره به پیشینه مدارس اسلامی در کشور افزود: جامعه تعلیمات اسلامی از سال ۱۳۲۲ فعالیت خود را آغاز کرد و مدارس اسلامی پس از انقلاب نیز با توسعه مدارس غیردولتی، مسیر تازهای را در نظام تعلیم و تربیت کشور دنبال کردند.
در ادامه این نشست، علی حسینیتوسل، دبیرکل کانون مدارس اسلامی، گزارشی از عملکرد این کانون ارائه کرد.
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