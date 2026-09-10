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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب «کوی پرواز» همدان آغاز شد

عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب «کوی پرواز» همدان آغاز شد

همدان-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در منطقه «کوی پرواز» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارداد اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده مساکن اقدام ملی کوی پرواز با اعتباری افزون بر ۴۵ میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در دستور کار پیمانکار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت انطباق زیرساخت‌های شهری با روند پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی افزود: استراتژی این امور اجرای هم‌زمان شبکه‌های جمع‌آوری با روند ساخت‌وسازهای مسکونی است تا در زمان استقرار خانوارها در واحدهای مسکونی خدمات دفع بهداشتی فاضلاب به‌صورت کامل و استاندارد ارائه شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان در تشریح جزئیات فنی این طرح تصریح کرد: در چارچوب این قرارداد اجرای خطوط انتقال و جمع‌آوری فاضلاب در محدوده کوی پرواز انجام شده و فاضلاب تولیدی این منطقه در نهایت به شبکه جمع‌آوری موجود متصل خواهد شد.

وی با اشاره به اولویت نظارت بر کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: پایش مستمر روند اجرا و نظارت فنی دقیق بر عملکرد پیمانکار از سوی واحدهای فنی و بهره‌برداری آبفا اعمال می‌شود تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط فنی به بهره‌برداری برسد.

حسنی در پایان از شهروندان و ساکنان محدوده پروژه درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی و همکاری با پیمانکار در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی یا مشکل در روند اجرای پروژه، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ به این امور گزارش دهند.

کد مطلب 6943135

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