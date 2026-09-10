عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب «کوی پرواز» همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارداد اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده مساکن اقدام ملی کوی پرواز با اعتباری افزون بر ۴۵ میلیارد تومان منعقد شده و عملیات اجرایی آن با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در دستور کار پیمانکار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت انطباق زیرساخت‌های شهری با روند پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی افزود: استراتژی این امور اجرای هم‌زمان شبکه‌های جمع‌آوری با روند ساخت‌وسازهای مسکونی است تا در زمان استقرار خانوارها در واحدهای مسکونی خدمات دفع بهداشتی فاضلاب به‌صورت کامل و استاندارد ارائه شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان در تشریح جزئیات فنی این طرح تصریح کرد: در چارچوب این قرارداد اجرای خطوط انتقال و جمع‌آوری فاضلاب در محدوده کوی پرواز انجام شده و فاضلاب تولیدی این منطقه در نهایت به شبکه جمع‌آوری موجود متصل خواهد شد.

وی با اشاره به اولویت نظارت بر کیفیت پروژه‌های عمرانی گفت: پایش مستمر روند اجرا و نظارت فنی دقیق بر عملکرد پیمانکار از سوی واحدهای فنی و بهره‌برداری آبفا اعمال می‌شود تا این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط فنی به بهره‌برداری برسد.

حسنی در پایان از شهروندان و ساکنان محدوده پروژه درخواست کرد ضمن رعایت نکات ایمنی و همکاری با پیمانکار در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی یا مشکل در روند اجرای پروژه، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ به این امور گزارش دهند.