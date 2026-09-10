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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

کشف ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

کشف ۳۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف ۳۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی،اظهار کرد: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس در راستای مقابله جدی و قاطع با پدیده قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن ۱۶ هزار پاکت معادل ۳۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده خودرو برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6943086

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