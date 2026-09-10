توقیف کاروان قاچاق سوخت با ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وحید شریفی‌نیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بستک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات یک کاروان قاچاق سوخت، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند چهار دستگاه خودروی سایپا حامل سوخت را توقیف و در بازرسی از آنها ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستک، تصریح کرد: در این عملیات تعدادی از عوامل قاچاق دستگیر و خودروهای مورد استفاده آنان نیز توقیف شد.

شریفی‌نیا، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی در پایان، تأکید کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت مقابله با قاچاقچیان سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی را در دستور کار دارد.