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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

توقیف کاروان قاچاق سوخت با ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی در بستک

توقیف کاروان قاچاق سوخت با ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی در بستک

بستک - فرمانده انتظامی شهرستان بستک از شناسایی و توقیف یک کاروان سازمان‌یافته قاچاق سوخت و کشف ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وحید شریفی‌نیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بستک پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات یک کاروان قاچاق سوخت، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات موفق شدند چهار دستگاه خودروی سایپا حامل سوخت را توقیف و در بازرسی از آنها ۱۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستک، تصریح کرد: در این عملیات تعدادی از عوامل قاچاق دستگیر و خودروهای مورد استفاده آنان نیز توقیف شد.

شریفی‌نیا، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی در پایان، تأکید کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت مقابله با قاچاقچیان سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6943126

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