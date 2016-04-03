به گزارش خبرنگار مهر، حسین طالب‌نژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته یک شناور در حال تردد از مسیر دبی به بندر دیر دچار حادثه شد و شناور ناجی ۸ برای نجات آن وارد عمل شد و نسبت به تخلیه آب اقدام شد ولی به علت شدت آسیب‌دیدگی، کنترل آبگرفتگی ممکن نبود و این لنج باری غرق شد.

وی با اشاره به نجات خدمه و سرنشینان این شناور، بیان کرد: دریانوردان در صورت بروز مشکل می‌توانند با تلفن اطلاع‌رسانی ۱۵۵۰ مرکز اصلی جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تماس گرفته و مشکل خود را اعلام کنند.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر پنج پایگاه امداد و نجات دریایی استان بوشهر در بنادر بوشهر، خارگ، دیر، عامری و عسلویه مشغول به خدمات دهی هستند.

وی با اشاره به آمادگی این مراکز برای ارائه خدمات مناسب به حادثه‌دیدگان دریایی، ادامه داد: پایگاه‌های امداد و نجات دریایی استان بوشهر دارای نیروی انسانی متخصص و توانمند و تجهیزات پیشرفته هستند.

طالب‌نژاد از راه‌اندازی ششمین پایگاه امداد و نجات دریایی استان بوشهر در بندر دیلم خبر داد و بیان کرد: ۱۳۰ میلیارد ریال برای امین شناور ناجی در پایگاه امداد و نجات دریایی دیلم هزینه خواهد شد.