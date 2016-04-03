مهمانی ابرقهرمانان در شماره جدید مجله «دنيای تصوير»

به گزارش خبرگزاری مهر، دويست و شصت و يکمين شماره «دنيای تصوير» منتشر شد. اين شماره ويژه نامه ای با عنوان «اَبَرقهرمانان سينما» است که به معرفی کامل شخصيت، تاريخچه، قدرت ها و دشمنان ابرقهرمانان سينما به همراه تصاوير ديدنی و کمتر ديده شده اين شخصيت های مشهور پرداخته است.
جدول صد فيلم پرفروش ابرقهرمانی، گفتگوهایی خواندنی با استن لی و باب کين، آشنايی با اصطلاحات رايج دنيای کاميک، جدول محبوب ترين ابرقهرمانان در ايران و آشنايی با تاريخچه و فلسفه دنيای ابرقهرمانان، از ديگر بخش های خواندنی اين شماره هستند.
در ادامه گزيده مطالب اين شماره و ليست ابَرقهرمانان معرفی شده را می خوانيد:
بالا، بالا و بالاتر: ابرقهرمانان، نياز مشترک سينما و مخاطب.
اسطوره های عصر مدرن يا سفيران پاپکورن! (چهارگفتار درباره ابرقهرمان ها)
از اَبَرانسان نيچه تا اَبَرقهرمان کاميک (نگاهی به تاثيرات فلسفه نيچه بر پديده «ابرقهرمانها»)
چرا و کدام اَبـَرقهرمانها را دوست داريم؟ (نتايج يک مطالعه ميدانیکوچک)
در گيشهها میرقصند (اَبَرقهرمانها در گيشه و نگاه منتقدان)
جدول صد فيلم پرفروش ابرقهرمانی.
آشنایی با اصطلاحات رايج دنيای کاميک.
ماقبل ابرقهرمان (شخصيت های تاثيرگذار در پيدايش ابرقهرمان ها)
عاشق قهرمانهايم هستم (دو گفتگو با استن لـی و باب کين)
هملت ابرقهرمانان (بتمن)
مردی از جنس پولاد (سوپرمن)
شاخدار قلچماق (پسرجهنمی/ هلبوی)
عنکبوتی در ميان ما (مرد عنکبوتی/ اسپايدرمن)
آنارشيست انقلابی (وی)
ميليونر زره پوش (مرد آهنی)
سلطان دریا (آکوامن)
غول سبز عصبانی (هالک)
ضد ابرقهرمان ها (واچمن/ نگهبانان)
بيگانگان زمينی (ناانسانها)
کتک خور دسـت و پـا چـُلفتی (اُردنگی)
خوشتيپ پُتک به دست (ثور)
گنگسترِ بزن بهادر (لوک کيج)
سرباز لشگر تاريکی (اسپاون)
هفت قهرمان دور هم! (ماموران مارول): نيک فيوری، ويژن، فالکون، بلک ويدو، کوئيک سيلور، هاوک آی، اسکارلت ويچ
رزمیکار (مشتآهنی/ آيرون فيست)
پسری که روبات شد (سايبورگ)
قهرمانان زيرزمينی (لاکپشتهای نينجای جهشيافته نوجوان)
مشت محکم قانون (قاضیدِرِد)
بمـب متحـرک (کاپيتاناتم)
فرمانده سـپر به دست (کاپيتان آمريکا)
شکارچی خونآشام (بليد)
ديوانه نيهيليست (دِدپول)
حلقههای قدرت (فانوس سبز)
کهنهسرباز خاکستری (مجازاتگر/ پانيشر)
کارآگاه خصوصی فـرابشـر (جسيکاجونز)
سريعترين موتور روی زمين (فلـش)
خوب، بد، زشت، عجيب! (چهار شگفتانگيز)
اراذل و اوباش فضايی (نگهبانان کهکشان)
بيوفيزيکدان عجيب و غريب (مرد مورچهای/ اَنت من)
جهشيافتههای آزادیخـواه (افراد ايکس)
انتقامجوی جهنمی (گوست رايدر)
زن جنگجو (واندروومن)
کارآگاهی که از مريخ آمد! (شکارچی مريخی)
سـلطان کابوس و رويا (مرد شنی/ سَندمِن)
رابين هود مدرن (گرين اَرو)
در تقابل با شيطان (کنستانتين)
اَبَرقهرمان زن (ميسمارول)
مردی که نميترسد (دردويل)
جادوگر اعظم (دکتر استرنج)
شزِم شنلپوش (کاپيتان مارول)
اَبَرقهرمان سياه (بلک پَنتر)
مرام سامورايی (موجسوارنقرهای/ سيلور سرفر)
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