به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید ادهم با اشاره به تصویب آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان در آخرین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سال گذشته اظهارکرد: بر اساس این مصوبه دانش آموزان پایه نهم در پایان سال تحصیلی با شش ملاک و شاخص شناسایی و شاخه و رشته تحصیلی خود را انتخاب خواهند کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح كرد: نظر دانش‌آموز، نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای، نتایج عملکرد تحصیلی ونمرات درسی، نظر والدین، نظر معلمان و نظر مشاور شش عامل موثر در انتخاب شاخه و رشته تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که جایگاه سیاست‌های توزیع متوازن دانش آموزان در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی دانش آموزان در آیین نامه هدایت تحصیلی کجاست گفت: تاسیس رشته‌ها، ارائه خدمات آموزشی و توزیع متوازن دانش‌آموزان در شاخه‌ها و رشته‌ها با رعایت چهار اصل پاسخگویی به استعدادهای دانش آموزان، پاسخگویی به علایق دانش آموزان، توجه به نیازهای حال و آینده جامعه و توجه به امکانات آموزش و پرورش در ارائه خدمات آموزشی تعیین می‌شود.

نوید ادهم ادامه داد: اگر دانش آموزی شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند رشته ای را انتخاب کند، اما اگر به عنوان مثال در درس ریاضی ضعیف باشد قطعا نمی تواند این رشته را انتخاب کند. یا اگر قصد داشت رشته‌ای در شاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش را برگزیند باید حتما امکانات و اقتضائات محل سکونتش و مدارس موجود در آن منطقه را در نظر گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره محدودیت‌های انتخاب رشته‌ای دانش آموزان با توجه به سیاست‌های آموزش و پرورش و وضعیت بازار کار گفت: محدودیت‌هایی وجود دارد، بر اساس سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه پنجم توسعه موظف هستیم دانش آموزان را به صورت متوازن در شاخه‌ها توزیع کنیم. به عنوان مثال باید شرایطی فراهم شود تا 48 درصد دانش آموزان در رشته فنی و حرفه‌ای تحصیل کنند که اکنون این آمار 38 درصد است. باید به سمتی برویم که سیاست‌های برنامه پنجم را اجرا کنیم