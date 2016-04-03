تردیدهای اروپا در مورد انتقال مهاجران به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، با وجود اعلام خبر بازگشت مهاجران از کشورهای اروپایی به ترکیه به نظر می رسد هنوز اقدامات جدی برای اجرای این تصمیم از سوی کشورهای شرق اروپا به خصوص یونان وجود ندارد.

اتحادیه اروپا در توافق با ترکیه تصمیم گرفته است جمعیت زیادی از مهاجران ساکن کشورهای اروپایی را به طور موقت به ترکیه اعزام کند. کشورهای اروپایی برای انتقال مهاجران به ترکیه حدود سه میلیارد دلار به این کشور کمک نقدی کرده اند.

بر اساس این توافق قرار است مهاجران غیرقانون وارد شده از مرزهای یونان به ترکیه اعزام شوند. تا کنون تعداد آنها به ۶هزار نفر می رسد که در جزایر یونان ساکن هستند.

یک سخنگوی پلیس یونان می گوید بسیاری از مهاجران در جزیره لسبوس ساکن هستند ولی شواهد نشان می دهد هنوز انتقال مهاجران شروع نشده است. به گفته مسئولان یونانی ظاهراً شرایط اقامت در ترکیه برای مهاجران مناسب نیست.

«افکان علا» وزیر کشور ترکیه از پذیرش ۵۰۰ نفر از مهاجران از مرزهای یونان خبر داده است که قرار روز دوشنبه وارد ترکیه شوند. به گفته مسئولان ترک مهاجران کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان به کشورهای خود بازگردانده می شوند.

«ژرژ کریتسیس» یک سخنگوی دولت یونان می گوید کارها برای انتقال مهاجران به ترکیه در حال اجرا است و زیرساختارهای لازم برای این کار باید فراهم شود. وی در واکنش به گزارش های منتشر شده درباره بحران مهاجران یونان هیچ اظهار نظری نکرد.

کریتسیس نیز انتقال مهاجران به ترکیه را از روز دوشنبه اعلام کرد ولی شواهد هیچ نشانی از انتقال مهاجران نشان نمی دهد.