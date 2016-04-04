به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «آنتراکت» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان از تازه ترین محصولات باشگاه فیلم سوره آماده نمایش شده است.

«آنتراکت» برگرفته از «entract» کلمه ای فرانسوی و به معنای حدفاصل بین دو پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله بین دو قطعه موسیقی روایت می شود.

ایده« آنتراکت» برگرفته از داستان تک تیراندازی اسرائیلی است که در جریان جنگ ۲۰۱۴ غزه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانسته ۱۳ کودک فلسطینی را هدف قرار دهد و «آنتراکت» واکنشی به این اتفاق است.

هم اکنون نسخه نهایی این انیمیشن کوتاه در مدت زمان ۷ دقیقه آماده شده و به زودی به نمایش درخواهد آمد.

عوامل انیمیشن «آنتراکت» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، کارگردان فنی و هنری: بهزاد رجبی پور، مدیر تولید: علیرضا رنجبر شورابی، مدل سازی شخصیت: محمدعلی شاکری، حسین عظیمی، مدلسازی محیطی سه بعدی: سعید خالقی، امید نژادنیک، توحید توانا، انیماتور: اعظم مهدی زاده، طراحی استوری بورد: میثم برزا، رندر و شیدینگ: علیرضا رنجبر

شورابی، امید نژادنیک، سعید خالقی، کانسپت: مجتبی نادرلو، طراحی صدا و میکس: علیرضا علویان، موسیقی: حامد ثابت، تدوین: ابوذر حیدری، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، محصول: باشگاه فیلم سوره حوزه هنری.