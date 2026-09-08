به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت نفت، محمد ایومن رئیس خدمات فنی چاههای پارس جنوبی از اجرای عملیات چاهپیمایی در موقعیت مخزنی سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت: با همکاری معاونت عملیات و پشتیبانی و مدیریت مهندسی نفت و گاز و در برنامه فشرده ۴۰ روزه، در تابستان امسال ۶ عملیات چاهپیمایی در سه سکو گازی پارس جنوبی اجرا شد.
وی با بیان اینکه عملیات چاهپیمایی با راهبری واحد خدمات فنی چاهها و پشتیبانی سایر واحدهای معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس انجام شد، افزود: اجرای این عملیات بدون استقرار دکل حفاری افزونبر کاهش پیچیدگیهای اجرایی، صرفهجویی مالی قابل توجهی به همراه داشت.
رئیس خدمات فنی چاهها در مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به چالشهای اجرای این عملیات ازجمله وضع جوی و جابهجایی تجهیزات با وجود تلاطم دریا گفت: این عملیات در طبقه فوقانی سکوها و در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بالا اجرا شد، بااینحال برنامهریزی و مدیریت بهموقع تیم فنی و همچنین تأمین قطعات مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن، اجرای موفق عملیات را به همراه داشت.
ایومن تصریح کرد: تعمیرات اساسی شیرهای ایمنی درونچاهی و بازیابی، سرویس و نصب مجدد این تجهیزات با هدف ایمنسازی چاهها و تضمین تولید پایدار سکوها و همچنین ثبت دادههای دقیق و ارزشمند مخزنی از چندین حلقه چاه تولیدی از دستاوردهای این عملیات بوده است.
وی با بیان اینکه دادههای بهدستآمده در این عملیات بهعنوان اطلاعات پایه برای مدلسازی و شبیهسازی رفتار میدان گازی پارس جنوبی در سالهای آینده استفاده میشود، افزود: اجرای موفق و ایمن این عملیات در شرایط دشوار محیطی، بیانگر توانمندی تیمهای داخلی در انجام خدمات تخصصی درونچاهی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تداوم تولید از تأسیسات پارس جنوبی است.
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