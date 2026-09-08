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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

چاه‌های پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز ایمن‌سازی شدند

چاه‌های پارس جنوبی برای تولید پایدار گاز ایمن‌سازی شدند

عملیات چاه‌پیمایی با هدف ایمن‌سازی چاه‌ها و تضمین تولید پایدار گاز در سه سکوی گازی پارس جنوبی اجرا شد.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت نفت، محمد ایومن رئیس خدمات فنی چاه‌های پارس جنوبی از اجرای عملیات چاه‌پیمایی در موقعیت مخزنی سکوهای گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت: با همکاری معاونت عملیات و پشتیبانی و مدیریت مهندسی نفت و گاز و در برنامه فشرده ۴۰ روزه، در تابستان امسال ۶ عملیات چاه‌پیمایی در سه سکو گازی پارس جنوبی اجرا شد.

وی با بیان اینکه عملیات چاه‌پیمایی با راهبری واحد خدمات فنی چاه‌ها و پشتیبانی سایر واحدهای معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس انجام شد، افزود: اجرای این عملیات بدون استقرار دکل حفاری افزون‌بر کاهش پیچیدگی‌های اجرایی، صرفه‌جویی مالی قابل توجهی به همراه داشت.

رئیس خدمات فنی چاه‌ها در مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به چالش‌های اجرای این عملیات ازجمله وضع جوی و جابه‌جایی تجهیزات با وجود تلاطم دریا گفت: این عملیات در طبقه فوقانی سکوها و در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت بالا اجرا شد، بااین‌حال برنامه‌ریزی و مدیریت به‌موقع تیم فنی و همچنین تأمین قطعات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اجرای موفق عملیات را به همراه داشت.

ایومن تصریح کرد: تعمیرات اساسی شیرهای ایمنی درون‌چاهی و بازیابی، سرویس و نصب مجدد این تجهیزات با هدف ایمن‌سازی چاه‌ها و تضمین تولید پایدار سکوها و همچنین ثبت داده‌های دقیق و ارزشمند مخزنی از چندین حلقه چاه تولیدی از دستاوردهای این عملیات بوده است.

وی با بیان اینکه داده‌های به‌دست‌آمده در این عملیات به‌عنوان اطلاعات پایه برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار میدان گازی پارس جنوبی در سال‌های آینده استفاده می‌شود، افزود: اجرای موفق و ایمن این عملیات در شرایط دشوار محیطی، بیانگر توانمندی تیم‌های داخلی در انجام خدمات تخصصی درون‌چاهی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تداوم تولید از تأسیسات پارس جنوبی است.

کد مطلب 6941335
طیبه بیات

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