  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

انگلیس: صادرات سلاح به اسرائیل را تعلیق کردیم؛ وقوع جنایات جنگی در غزه

انگلیس: صادرات سلاح به اسرائیل را تعلیق کردیم؛ وقوع جنایات جنگی در غزه

وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای با تأیید «وقوع جنایات جنگی در غزه»، اعلام کرد: بیش از ۳۰ مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را تعلیق کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای صرفا لفظی علیه اشغالگران صهیونیست اعلام کرد: ما بیش از ۳۰ مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده‌ ایم و با صدور هرگونه مجوز جدید برای تسلیحات و اقلامی که به تداوم اشغالگری کمک می‌ کنند، مخالفت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس در این خصوص ادامه داد: ما تبلیغات و موارد ترویجی مربوط به فروش زمین در شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیل را ممنوع خواهیم کرد. من نیز همچون بسیاری دیگر، بابت آنچه در غزه و در برابر دیدگان جامعه جهانی رخ داد، عمیقاً احساس شرمساری می‌کنم. لندن پاکسازی قومی فلسطینیان توسط شهرک‌ نشینان تروریست در بخش‌ هایی از کرانه باختری را به رسمیت می‌شناسد.

اد میلیبند سپس اضافه کرد: ما تمامی درخواست‌ های مجوز تسلیحاتی و سایر صادراتی را که به‌ طور قابل‌ توجهی به تداوم اشغالگری کمک می‌ کنند، رد خواهیم کرد. گزارش‌ها حاکی از ارتکاب جنایات جنگی در غزه است و ما از پیگیری‌ های حقوقی در خصوص این وقایع حمایت می‌کنیم.

این مقام انگلیس افزود: از پاسخگو کردن عاملان وقایع غزه حمایت می‌کنیم. ما دیگر در برابر بی‌عدالتی فاحش سکوت نخواهیم کرد. ما خواهان رویکردی تازه در غزه و کرانه باختری هستیم و حاضر نیستیم در حالی که راهکار تشکیل (به اصطلاح) دو دولتی در حال نابودی است، تنها نظاره‌ گر ماجرا باشیم.

کد مطلب 6941456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ‌روباه پیر انتظار داره ما باور کنیم؟ اروپا و آمریکا شریک جنایات رژیم جعلی اسرائیل

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها