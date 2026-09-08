به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارزیابی مثبت نتایج دیدار با همتای روسی خود گفت: در تعاملات دو کشور در زمینه مسائل مالی و ارزی، گشایش بسیار خوبی صورت گرفت. وی همچنین اعلام کرد که با اجرایی شدن دو طرح، قرار است گمرکات محل عبور باشند و نه توقف.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در این دیدار، گفتوگوهای خوب و شفافی درباره تعاملات اخیر دو کشور و قراردادهای مربوط به توافقات دوجانبه صورت گرفت که این مباحث را به تهران منتقل خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت قابل توجه ایران در زمینه برخورداری از نیروی کار تحصیلکرده، پیشنهادی درباره اعزام گروهی از افراد متقاضی به روسیه مطرح و مقرر شد که موضوع توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو پیگیری شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دیدار با همتای روس خود درباره ظرفیتهای سرمایهگذاری در صنایع استراتژیک و پربازده ایران گفتوگو کرده است، از تسهیل مبادلات مالی و تجاری به عنوان دیگر موضوع مورد بحث یاد کرد و گفت: در مجموع، دیدار بسیار خوبی بود و توافقات خوبی صورت گرفت.
مسائل در مرزها لزوما مرتبط با گمرک نیست
مدنیزاده درباره مشکلات تجار در گمرکات گفت: در حال حاضر، مسائل جدی در رابطه با مرزها و انتقال کالاها وجود دارد که بخشی از این مسائل به قوانین، قواعد و مقرراتی بر میگردد که در کشور و در مرزها حاکم است.
وی افزود: همه این مسائل لزوما به خود گمرک وارد نیست؛ درست است که گمرک در نقطه مرزی مستقر است اما تعداد دستگاههایی که در مرزها و در امر تجارت دخیل هستند، بیش از ۲۰ دستگاه است که حتی بخشی از آنها خارج از دولت هستند.
گمرکات باید صرفاً محل عبور باشند و نه محل توقف
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: ما در حال حاضر، دو پروژه اصلی شامل مدیریت هماهنگ مرزی و پروژه حمل یکسره را در دستور کار قرار دادهایم که با اجرایی شدن آن، گمرکات ما صرفاً محل عبور میشوند و نه محل توقف؛ اجرای این دو طرح، کمک قابل توجهی به تجارت کشور خواهد داشت.
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