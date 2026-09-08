جزئیات عرضه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی در بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در نخستین مرحله از اجرای طرح جدید مدیریت و تنظیم بازار طلا، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ اقدام به عرضه ۱۰۰ هزار قطعه اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه بهار آزادی طرح امام (ضرب ۱۳۸۶) با سررسید سهماهه در بورس کالای ایران میکند؛ فرآیندی که امکان سرمایهگذاری بدون نیاز به نگهداری فیزیکی، معاملات پیوسته در بازار ثانویه، معافیت کامل مالیاتی و تسویه نقدی با تضمین حداقل سود ۷ درصدی را فراهم کرده و اجرای آن منوط به تأیید ضمانتهای لازم از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی است.
بر اساس مشخصات اعلامشده، این اوراق از طریق سامانههای معاملاتی بازار سرمایه و با همان کد معاملاتی سهام قابل معامله خواهد بود. سقف مجاز خرید برای هر شخص حقیقی تا ۱۰۰ قطعه سکه تعیین شده است، در حالی که صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا مجاز هستند بدون اعمال محدودیت تعدادی در این حراج مشارکت کنند. قیمت مبنای عرضه اولیه این اوراق بر پایه قیمت آخرین روز معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا در خزانه بورس کالای ایران محاسبه و کشف میشود.
پس از پایان فرآیند عرضه اولیه، معاملات پیوسته در قالب بازار ثانویه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در دامنه نوسان مجاز قیمت آغاز خواهد شد و سرمایهگذاران میتوانند دارایی خود را پیش از سررسید به نرخ روز در بورس کالا به فروش برسانند. در پایان دوره سهماهه نیز دارندگان اوراق مختار به انتخاب یکی از دو مسیر تسویه خواهند بود؛ دریافت فیزیکی اصل سکه یا تسویه نقدی که در صورت تسویه نقدی یا افت قیمت بازار، بانک مرکزی اوراق را بر اساس قیمت روز انتشار به همراه ۷ درصد سود تضمینشده تسویه میکند.
رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران درباره ابعاد فنی و اهداف این عرضه اذعان داشت: طراحی اوراق سلف موازی سکه با هدف ایجاد امکان سرمایهگذاری ایمن، پوشش ریسک و تسهیل دسترسی عموم سرمایهگذاران به بازار طلا انجام شده است.
وی در ادامه تشریح ابزارهای مالی بورس کالا افزود: راه اندازی بازار ثانویه برای این اوراق شفافیت قیمتی را افزایش داده و به سرمایهگذاران خرد و نهادی این امکان را میدهد که بدون دغدغه نگهداری فیزیکی دارایی، در بستری منضبط به معامله بپردازند و در صورت نیاز پیش از سررسید اقدام به نقدکردن دارایی خود کنند.
در همین حال، حمید یاری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر آمادهسازی زیرساختهای نظارتی و سامانهای توسط بورس کالا و ارکان بازار سرمایه بیان کرد: عرضه این اوراق در تاریخ ۱۸ شهریور منوط به تأیید ضمانتهای لازم توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است تا شفافیت، امنیت و انضباط کامل عملیاتی تضمین شود.
این عضو هیأت مدیره سازمان بورس همگامسازی ابزارهای مالی با نیازهای بازار را ضروری دانست و یادآور شد: فراهم شدن امکان معامله در بستری شفاف به همراه امکان پوشش ریسک، به تعمیق بازار و هدایت نقدینگی خرد به سمت ابزارهای رسمی مالی منتج خواهد شد.
|ردیف
|شاخص فنی
|مشخصات و جزئیات
|۱
|ناشر و عرضهکننده
|بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
|۲
|بستر عرضه و معامله
|بورس کالای ایران (معاملات با کد سهامداری)
|۳
|دارایی پایه
|مسکوک تمام بهار آزادی طرح امام (ضرب ۱۳۸۶)
|۴
|حجم کل عرضه
|۱۰۰ هزار قطعه (برگه)
|۵
|تاریخ عرضه اولیه
|چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
|۶
|دوره سررسید
|۳ ماهه
|۷
|سقف خرید
|حقیقی: حداکثر ۱۰۰ برگه / صندوقهای طلا: نامحدود
|۸
|مبنای قیمتگذاری اولیه
|بهای آخرین روز معاملاتی گواهی سپرده سکه در خزانه
|۹
|وضعیت مالیاتی
|۱۰۰٪ معاف از مالیات
|۱۰
|بازار ثانویه
|امکان فروش پیش از سررسید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا
|۱۱
|گزینههای سررسید
|دریافت فیزیکی سکه یا تسویه نقدی با تضمین حداقل ۷٪ سود مبنا
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