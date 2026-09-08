به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از تقویت ناپایداریها و افزایش رطوبت سامانه بارشی در ارتفاعات شمال و شمالغرب استان تهران خبر داد و نسبت به وقوع پدیدههای جوی مخاطرهآمیز در این مناطق هشدار داد.
بر اساس این هشدار، از بعدازظهر تا اواخر وقت امروز (۱۷ شهریور)، در ارتفاعات شمال و شمالغرب استان تهران، بهویژه میگون، شمال لواسان و شمیرانات، وقوع مه، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، تندبادهای موقتی و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
سازمان هواشناسی اعلام کرد این شرایط جوی میتواند موجب لغزندگی معابر و جادهها همراه با مه و کاهش دید، کاهش ناگهانی دمای هوا بهصورت محلی بین ۵ تا ۸ درجه سلسیوس و احتمال رگبار برف در ارتفاعات بالادست، بهویژه قلهها شود.
همچنین گاهی وزش باد بسیار شدید، آبگرفتگی برخی معابر و جاری شدن روانآب، احتمال وقوع سیلاب موقتی، افزایش سطح آب رودخانهها همراه با گلولای و احتمال طغیان برخی نقاط رودخانههای محلی از دیگر مخاطرات پیشبینیشده است.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، سیلابی شدن مسیلها، احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی، احتمال محدودیت تردد و انسداد موقت برخی راهها و اختلال در ناوگان حملونقل نیز از آثار این سامانه بارشی خواهد بود.
این سازمان همچنین نسبت به احتمال وقوع طوفان گردوخاک در بخشهای غربی استان، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سازههای موقت و مرتفع و همچنین احتمال وارد شدن خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی هشدار داده است.
سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیرضروری، بهویژه تردد از گردنهها و مناطق کوهستانی، خودداری کنند و از توقف، اتراق و تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و روددرهها بپرهیزند.
همچنین با توجه به احتمال وقوع طوفان، صاعقه و تگرگ، جابهجایی عشایر یا چرای دام در فضای باز و مناطق کوهستانی، طبیعتگردی، کوهنوردی و فعالیت بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی توصیه نمیشود.
بر اساس این هشدار، پرهیز از انجام امور عمرانی، باز گذاشتن کامل دهانه پلها، کانالها و آبروها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی و آمادگی شهرداریها، بخشداریها، راهداریها و دستگاههای اجرایی و امدادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
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