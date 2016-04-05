جزئیات «باشگاه هواداران» جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شادمهر راستین مدیر «باشگاه هواداران» سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: مهمترین وجه تمایز این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر با ادوار قبلی چه در بخش ملی و چه در بخش بین‌المللی در جذب مخاطب تخصصی است. مخاطب سینمایی، افرادی که سینما موضوع اصلی حرفه و پژوهش آنهاست. ما در این دوره قشری را به عنوان مخاطب جشنواره هدف گذاری کرده ایم. به دنبال جذب مخاطب ناشناس یا مخاطب عام نیستیم که از راه بلیت فروشی یا تبلیغات شهری بخشی را وارد جشنواره کنیم و ترغیبشان کنیم فیلم ببینند.

این فیلمنامه نویس ادامه داد: هدف ما جذب مخاطبی است که سینما برای او مهم است، اعضای صنوف خانه سینما، سینماگران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویانی که درباره سینما مطالعه دارند، آنهایی که نگاه جدی و تخصصی به سینما دارند و آگاهانه انتخاب می‌کنند به دیدن فیلم ها بیایند هدف هستند. «باشگاه هواداران» به همین دلیل و با نگاه به هدف اصلی جشنواره در جذب مخاطب تخصصی به راه افتاده است و از طریق عضوگیری از این باشگاه علاقمندانی که ذکر شد می توانند به تماشای فیلم ها بیایند، از کارگاه‌ها استفاده کنند، وارد بازار

شوند و در جریان اتفاقات جشنواره جهانی فیلم فجر باشند.

راستین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: برای مخاطبی که ما در نظر داریم و خوشبختانه تا به حال ثبت نام کرده‌اند سینما موضوع تحصیل و تحقیق است، این مخاطب یا در زمینه سینما یا علوم مربوط به آن تحصیلکرده است. مثلا در زمینه سینما و علوم اجتماعی، سینما و قوم نگاری، سینما و زبان شناسی تحصیل می‌کند و مطالعات میان رشته ای دارد. در این دوره هدف اصلی جذب این گروه و استفاده از قابلیت آنها برای برگزاری دوره‌های بعدی است.

با راه اندازی سایت جشنواره متقاضیان در باشگاه ثبت نام کردند و اطلاعاتشان بررسی شد

مدیر «باشگاه هواداران» درباره تبلیغات و معرفی این باشگاه گفت: ما برای جذب این گروه نیازی به تبلیغات شهری با هزینه گزاف نداشتیم. برای کاری که ما نیاز داشتیم، برنامه تبلیغی و ترویجی لازم بود. در حوزه های فرهنگی و آموزشی شروع به آگاهی دهی و جذب مخاطب کردیم. در سینماها، دانشکده‌ها، خانه هنرمندان، تئاتر شهر، آموزشگاه‍‌ های هنری، فرهنگسراها و مکان هایی از این دست کارمان را آغاز کردیم و سعی کردیم قشر مورد نظرمان را درباره جشنواره جهانی فیلم فجر و برنامه هایش مطلع کنیم.

وی ادامه داد: از اسفندماه گذشته با راه اندازی سایت جشنواره متقاضیان در باشگاه ثبت نام کردند و اطلاعاتشان بررسی شد. تاسیس این باشگاه که از دستاوردهای این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر است، چند امتیاز دارد. گرایش و سلیقه افرادی که عضو شده اند، شناسایی می شود. اینکه چه فیلم هایی را می بینند و یا از چه کارگاه هایی بیشتر استفاده کرده اند، این اطلاعات در یک بانک جمع می شود و می تواند برای دوره های بعد استفاده شود. امتیاز بعدی این است که در این بانک اطلاعات افراد شامل ایمیل، شماره تلفن، نشانی و... ثبت شده، برنامه های مختلف جشنواره از جمله نمایش فیلم ها، اطلاعات مهمان ها، زمان بندی کارگاه ها و... به این دوستان ایمیل می شود. با صرف هزینه ای کم و در زمانی کوتاه مخاطب جشنواره از آنچه رخ داده و در حال وقوع است باخبر می شود.

راستین درباره استفاده از امکانات ویژه برای اعضای باشگاه گفت: اعضای باشگاه هواداران می توانند از تخفیف ۷۰ درصدی برای تهیه بلیت فیلم ها استفاده کنند. افرادی که در سایت ثبت نام کرده اند، یک کد دریافت کرده اند و از این کد موقع خرید بلیت استفاده کرده شامل تخفیف می شوند. اعضای باشگاه می توانند علاوه بر انتخاب سانس، صندلی و روز را هم انتخاب کنند.

مدیر «باشگاه هواداران» با تاکید بر این که از اطلاعات بانک این باشگاه برای بررسی نحوه استقبال از فیلم‌ها و بررسی کیفیت استقبال از برنامه های جشنواره جهانی فیلم فجر استفاده می‌شود، گفت: پس از پایان سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر بر اساس داده هایی که به دست آمده، می توان آمارهای علمی و مستندی درباره جشنواره، میزان موفقیت برنامه‌ها و استقبال مخاطبانش داشت. با توجه به نبود چنین منابع آماری در سینمای ایران، سایر مراکز مطالعاتی و پژوهشی هم می‌توانند از این آمار که همراه با دقت و جزئیات ثبت شده استفاده علمی کنند.

میرکریمی دبیر جشنواره نیز در باشگاه ثبت نام کرد

وی درباره استقبال دبیر جشنواره از «باشگاه هواداران» گفت: خوشبختانه آقای میرکریمی دبیر محترم جشنواره در باشگاه ثبت نام کردند و از همه اعضای خانه سینما و اعضای ستاد برگزاری جشنواره خواستند در باشگاه نام‌نویسی و از برنامه های آن مطلع شوند. حتی از این طریق برای دریافت بلیت جشنواره اقدام کنند. امیدواریم با این روش برنامه ریزی برای استفاده از فیلم‌ها،

کارگاه‌ها و رویدادهای جشنواره آسان و تاثیرگذاری بر مخاطب هدف گذاری شده بیشتر شود.

راستین درباره پیش بینی اش از تعداد مخاطبان باشگاه هواداران گفت: طبق کارهای مقدماتی که انجام دادیم، فکر می‌کنیم حدود ۵۰۰۰ نفر در باشگاه هواداران داشته باشیم. این در گام اول برای جشنواره جهانی فیلم فجر رقم امیدوارکننده‌ای است. ما این افراد را بعد از جشنواره رها نمی‌کنیم، در طول سال در جلسات نمایش فیلم ها، تحلیل ها و کارگاه ها از آنها دعوت کرده و همراهشان هستیم. ما یک چشم انداز برای اعضای باشگاه هواداران داریم. این چشم انداز ایجاد پاتوقی برای سینمادوستانی است که نگاه تخصصی به سینما دارند، تنها مخاطب سینمای ایران یا فیلم‌های روز سینمای آمریکا نیستند و مایلند فیلم هایی را ببینند که زمینه هنری یا فنی قوی تری دارند یا تحت تاثیر سینمای ایران ساخته شده اند.

مدیر «باشگاه هواداران» با اشاره به این که تا ۲۵ فروردین ماه مهلت ثبت نام در باشگاه وجود دارد گفت: علاقه‌مندان می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی www.fajriff.com مراجعه کنند، درخواست عضویت در باشگاه بدهند. برای صدور کارت و نحوه استفاده از امکانات با آنها تماس گرفته می شود.

راستین درباره احتمال افزایش تعداد اعضای باشگاه هواداران گفت: اگر بیش از ۵۰۰۰ نفر در باشگاه ثبت نام کنند ممکن است برای استفاده از امکاناتی مانند تخفیف ۷۰ درصدی برای خرید بلیت، محدودیت هایی داشته باشیم. پس از پایان مهلت ثبت نام در این مورد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری رضا میرکریمی از اول ت ششم اردیبهشت ماه امسال در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.