«کتابخوان مجازی» در استان فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس، سعیده ابراهیمی، گفت: تروبج کتابخوانی یکی از اهداف بلند نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که به دلیل اهمیت این موضوع و تأکید بر تحقق آن، امسال از سوی دبیر کل نهاد، سال «خواندن» نام گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال جاری تمام ظرفیت کتابخانه های عمومی و کتابداران استان فارس بر تحقق این شعار متمرکز خواهد شد تأکید کرد: واقعیت ملموس جامعه ما این است که نیازی به «خواندن» احساس نمی شود و همین موضوع سبب شده است با وجود منابع مطالعاتی خوب و غنی، هنوز مردم رغبتی به کتابخوانی نداشته باشند. بنابراین نهاد کتابخانه های عمومی وظیفه خود می داند علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به اعضای کتابخانه ها، بسترهای لازم برای ترویج فرهنگ کتابخوانی را فراهم کند.

مدیر کل کتابخانه های فارس با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص ترویج کتابخوانی، از عموم مردم، کارشناسان و دلسوزان عرصه فرهنگ خواست با ارائه ایده و راهکارهای خود اداره کل کتابخانه های عمومی فارس و کتابداران را در ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان یاری کنند.

ابراهیمی در ادامه طرح «کتابخوان ماه» را یکی از ایده های جدید نهاد برای تحقق این امر اعلام و یادآور شد: در این طرح هر ماه بر اساس فضا و موقعیت زمانی، ۴ کتاب در موضوعات عمومی که از سوی نهاد ارائه می‌شود، به روش های مختلف در کلیه کتابخانه های استان فارس معرفی می شود.

وی افزود:‌ با توجه به وجود ۳۰ شهرستان در استان فارس و ارائه ۴ کتاب در هر ماه، پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۴۰۰ جلسه نقد کتاب بر اساس این طرح در سطح استان برگزار شود.

همچنین علاوه بر معرفی این کتاب ها در فضای مجازی، پوستر های گرافیکی کتاب ماه در کتابخانه های استان توزیع و این کتاب ها در اولویت ارائه در نشست های کتابخوان قرار می گیرند.

مدیر کل کتابخانه های فارس، گفت: کتاب‌های «پنج‌شنبه فیروزه‌ای» از سارا عرفانی، «خدا می‌خواست زنده بمانی» از فاطمه غفاری، ترجمه‌ شده «المراقبات» از میرزا جواد ملکی تبریزی و «مطلع مهر» از امیرحسین بانکی‌پور برای فروردین‌ ماه انتخاب‌ شده است.

ابراهیمی استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی برای ترویج کتابخوانی به ویژه در طرح کتابخوان را از دیگر برنامه های این اداره کل در سال ۱۳۹۵ دانست.

وی «کتابخوان مجازی» را از دیگر ایده ها و برنامه های سال جدید اعلام و تأکید کرد: با احتساب کتابخوان های مدرسه ای، سال گذشته بیش از ۴۵ برنامه کتابخوان در سطح استان فارس برگزار شد که بازخوردهای خوبی به ویژه در نسل کودک و نوجوان داشت و این نشست ها در قالب های قبلی نیز پیگیری می شود اما امسال با ایده پردازی مناسب نهاد کتابخانه های عمومی با هدف گسترش این طرح در میان بدنه جامعه، «کتابخوان مجازی» نیز راه اندازی می شود.

مدیر کل کتابخانه های فارس ادامه داد: بر اساس ضوابط ساده ای که به زودی اعلام می شود عموم مردم می توانند در قالب ویدئو‌های کوتاه، به مدت ۱ تا ۷ دقیقه، به معرفی کتاب مورد نظر خود پرداخته و ضمن معرفی خود و بیان اطلاعات کتاب‌شناختی اثر مورد نظر، کتاب مورد علاقه خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. این ویدئوها توسط اداره کل کتابخانه های عمومی فارس در شبکه‌های مجازی و اجتماعی منتشر و به جریانی عمومی به منظور ترویج کتابخوانی بدل خواهد شد.

ابراهیمی همچنین برگزاری نشست های تخصصی در سال جدید را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: همه قشرهای جامعه به عنوان جامعه هدف تحقق شعار «خواندن» مورد ارزیابی قرار گرفته و نشست های تخصصی امسال با جدیت بیشتری دنبال می شود در واقع تعامل جدی تری با دانشگاه های سراسر استان انجام خواهد شد تا فیلدهای دانشگاهی نیز در نشست های کتابخوان سهم موثری داشته باشند. کتابخوان کتابخانه ای هم بر اساس معرفی کتاب توسط کتابداران و اعضای فعال در سطح کتابخانه از دیگر برنامه های نهاد در سال «خواندن» خواهد بود.

وی همچینین به برگزاری نشست های کتابخوان ویژه شعر در سال جاری اشاره و یادآور شد: با توجه به ظرفیت های غنی ادبی فارس و شهر شیراز در حوزه شعر و وجود بزرگانی همچون سعدی، حافظ، اهلی، بابافغانی، شوریده و شاعران نام آشنای معاصر، نشست های ویژه معرفی کتاب های شعر در شیراز برگزار می شود.