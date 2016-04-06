به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید معین زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: عدم رعایت سرعت قانونی و عدم رعایت مقررات و عبور از چراغ قرمز از جمله مهمترین دلایل بروز تصادفات در حوزه شهری هستند.
وی همچنین به تصادف موتور سیکلتها نیز اشاره کرد و افزود: بیشترین موارد تصادف در این بخش در مناطق شهری روی می دهد که استفاده از کلاه ایمنی در موتور سیکلتها و بستن کمربند در خودروها می تواند از میزان خسارتهای جانی به شدت بکاهد.
وی با اشاره به طرحهای کنترل و نظارتی در ایام نوروز در کرمان اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته میزان تصادفات در کرمان ۳۳ درصد کاهش یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با فرهنگ سازی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از میزان تصادفات در شهر کرمان کاسته شود.
وی همچنین خواستار توجه مردم به بیمه شخص ثالث خودروها و همچنین دریافت الحاقیه بیمه نامه شد.
وی گفت: به توجه به نزدیک شدن به ماههای حرام و افزایش دیه از مردم می خواهیم در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند.
سرهنگ معین زاده ۷۰ درصد تصادفات در معابر درون شهری را به دلیل خطای انسانی دانست.
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