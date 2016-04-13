حضور داور بجنوردی در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حسین بهزادی فر از پیشکسوتان داوری و مسئول کمیته فوتسال استان است که پس از دعوت از سوی فدراسیون به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور و سابقه حضور در این مسابقات، نخستین نظارت خود را در این رقابت‌ها دیروز در دیدار تیم‌های ملوان بندرگز وتاک تیران اصفهان انجام داد.

حسین جعفرزاده تصریح کرد: اهمیت این رقابت‌ها از تمامی جوانب بالا بوده به طوری که رئیس سازمان جهانی فوتبال ساحلی روز جمعه ۲۷ فروردین ماه به انزلی می‌رود تا از امکانات و زمین ساحلی یکی از میزبان هاب این رقابت‌ها بازدید کند.

وی افزود: تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها موج گناوه، پارس جنوبی، پدیده کاسپین ساری، مقاومت گلساپوش یزد، قوی سپید انزلی، خزر رودسر، کوثر اردکان، لسمان مروارید، شهید جهان نژادیان آبادان، یاران مبارکه اصفهان، ملوان بندرگز، شهرداری تبریز و تاک تیران خواهند بود.