هفته پنجم لیگ پایان یافت/ تداوم صدرنشینی نماینده گرمه

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی با انجام چهار دیدار در شهرهاي مختلف اين استان پیگیری شد.
به گفته وی در مهمترین دیدار این هفته تیم جوارشی سنخواست؛ صدرنشین جدول رده بندی لیگ با نتیجه چهار بر سه پرسپولیس ایرج اسفراین را مغلوب کرد و با سیزده امتیاز همچنان صدرنشین جدول رده بندی باقی ماند.
جعفرزاده اضافه کرد: همچنین در دیگر دیدار این هفته تیم بتن آماده گرمه با نتیجه چهار بر دو برابر گلستان شیروان مغلوب شد و با یک رده سقوط در جدول رده بندی در جایگاه سوم ایستاد.
وی افزود: در دیگر بازی های این هفته تیم سازه بتن فاروج با پنج گل شهاب نوین شیروان را در هم کوبید و پیام بجنورد نیز با یک گل از سد همشهری خود متیل استیل گذشت.
جعفرزاده عنوان کرد: بر این اساس در پایان هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی تیم جوارشی سنخواست با 13 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد، پیام بجنورد با 11 امتياز در رده دوم ايستاده و بتن آماده گرمه هم با 10 امتیاز سوم است.
به گزارش خبرنگار مهر، در اين دوره از مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی هشت تيم از شهرستان هاي مختلف استان حضور دارند.
بر اساس برنامه در پایان این مسابقات، تیم قهرمان به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را کسب می کند.
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