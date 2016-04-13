صلاحیت دو کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال تایید نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، برای فوتبال ایران که مسابقات تعیین کننده مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را در پیش دارد، برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون جهت تعیین مدیریت چهار سال آینده، مهمترین اتفاق پیش از این مسابقات به حساب می آید که نتیجه آن حتی می تواند در چگونگی حضور و عملکرد تیم ملی ایران هم تاثیرگذار باشد.

برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ۱۱ تا ۲۲ اسفندماه سال گذشته به عنوان زمان ثبت نام از کاندیداها درنظر گرفته شد که طی آن علی کفاشیان باوجود تلاش‌هایی که برای دریافت مجوز و ورود به انتخابات داشت، در نهایت موفق به این کار نشد اما ۶ نفر دیگر برای رسیدن به جایگاه وی ثبت نام رسمی کردند.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال، عزیزالله محمدی نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و رئیس پیشین سازمان لیگ، مصطفی آجورلو مدیرعامل پیشین باشگاه پاس تهران و عضو هیأت مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز، منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران همراه باعلی‌اکبر ابرقویی‌نژاد رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال افرادی بودند که برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا شدند.

البته پس از گذشت چند روز و با انصراف منصور قنبرزاده و علی اکبر ابرقویی نژاد، تعداد کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال به چهار کاندیدا کاهش یافت تا رقابت برای بر عهده گرفتن این مسئولیت محدودتر و در عین حال حساس تر شود اگرچه احتمال می رود در نهایت انتخابات فوتبال با کمتر از این تعداد کاندیدا برگزار شود.

بر پایه این گزارش، پیش از این ۱۱ اردیبهشت ماه به عنوان زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال تعیین شده بود و حتی علی کفاشیان هم که برای پست نایب رئیسی ثبت نام کرده چند روز پیش بر برگزاری مجمع انتخاباتی در تاریخ مقرر تاکید کرد با این حال و به خاطر مشکلات اساسنامه فدراسیون و پروسه تایید آن در هیات دولت، قرار است انتخابات فوتبال تا پایان اردیبهشت ماه به تعویق بیفتد و این در حالی است که پروسه تایید صلاحیت کاندیداهای این انتخابات به مراحل حساسی رسیده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که بر اساس پروسه ای که برای تایید صلاحیت چهار کاندیدای ریاست فوتبال تا به امروز طی شده، صلاحیت دو نفر از آنها تایید نشده و به همین دلیل نام‌شان در لیست نهایی قرار نخواهد گرفت و از ورودشان به انتخابات جلوگیری خواهد شد.

گفته می شود این دو کاندیدا بر اساس آیین نامه ثبت نام ریاست و برخی مسائل دیگر حائز شرایط لازم برای انتخابات نیستند و به همین دلیل مجوز حضور در مجمع به عنوان کاندیدا به آنها داده نخواهد شد.

یک منبع آگاه در مراجع ذیصلاح در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد این دو نامزد حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نتوانسته اند شرایط لازم براساس آیین نامه و اساسنامه را کسب کنند و از حضورشان در انتخابات جلوگیری خواهد شد.

این درحالی است که گفته می شد علی کفاشیان هم همچنان در تلاش برای کسب مجوز ورود به انتخابات فدراسیون فوتبال است اما پس از آن وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد دو دوره چهار ساله کافی است و کفاشیان دیگر نمی تواند رئیس فدراسیون شود و فوتبال نیاز به فکر جدید دارد. به نظر می رسد روند این انتخابات طی روزها وهفته های آینده وارد فاز جدیدی شود.