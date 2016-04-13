فوت ۳۲ نفر در تصادفات نوروزی اصفهان/ افزایش ۱۲درصدی مجروحات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین پور قیصری پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در خصوص میزان تصادفات نوروزی در جاده‌های استان اصفهان اظهار داشت: در تلفات تصادفات جاده‌ای استان اصفهان با كاهش ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته تعداد كشته‌های سر صحنه تصادفات جاده‌ای استان اصفهان ۴۰ نفر بوده كه امسال به ۲۹ نفر رسیده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تعداد تصادفات فوتی نوروز ۹۴ را نیز ۳۱ مورد اعلام كرد و افزود: این آمار با كاهش ۲۹ درصدی در سال جاری به ۲۲ مورد رسیده است.

فوت سه نفر در تصادفات درون شهری در نوروز ۹۵

سرهنگ رضا رضایی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینكه در نوروز ۹۵ سه مورد فوت در تصادفات درون شهری استان اصفهان گزارش شده است، گفت: این آمار با توجه به ۱۳ فوتی تصادفات دورن شهری نوروز ۹۴ با ۷۷ درصد كاهش روبرو بوده است.

وی در ادامه به افزایش ۱۲ درصدی تعداد تصادفات جرحی استان اصفهان در نوروز ۹۵ اشاره كرد و ابراز داشت: در سال گذشته تعداد مجروحات تصادفات ۳۵۵ نفر بوده و در سال جاری ۴۰۱ مورد گزارش شده است.