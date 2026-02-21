به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دانایار شامگاه شنبه در نشست شورای ترافیک کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال ۱۳۸ فقره تصادف فوتی در محورهای برون‌شهری استان ثبت شد، در حالی که این رقم سال گذشته ۱۶۱ مورد بود و کاهش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: شمار جان‌باختگان از ۱۹۳ نفر در سال گذشته به ۱۵۴ نفر در سال جاری رسیده که کاهش ۲۰ درصدی داشته است.

رئیس پلیس راه استان بیان کرد: تصادفات جرحی نیز از ۲ هزار و ۵۲۶ مورد به یک هزار و ۶۱۴ مورد کاهش یافته که بیانگر افت ۳۶ درصدی است. تعداد مجروحان هم با کاهش ۳۴ درصدی به ۲ هزار و ۵۳۶ نفر رسیده است.

وی از افزایش ۱۸ درصدی تصادفات خسارتی خبر داد و گفت: این آمار به ۵ هزار و ۳۴۹ مورد رسیده است. مجموع تصادفات استان نیز با ثبت ۷ هزار و ۱۰۱ مورد، کاهش ۲ درصدی داشته است.

سرهنگ دانایار با اشاره به نقاط حادثه‌خیز افزود: ۶۰ درصد تصادفات فوتی سه سال اخیر در ۱۱ محور پرخطر رخ داده است.

وی مهم‌ترین علت تصادفات را سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد حوادث به شرایط جاده‌ای بازمی‌گردد.