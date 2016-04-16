مصرف برق در خراسان شمالی ۴.۵ درصد افزایش یافت

علیرضا صبوری در گفتگو با خبرنگار گفت: با توجه به تلاش‌های گسترده شرکت توزیع برق خراسان شمالی شاخص‌های این شرکت در استان طی سال گذشته در برخی موارد ۸۵ درصد رشد داشته است.

وی از افزایش ۲.۹ درصدی تعداد مشترکان برق استان طی سال گذشته خبر داد و افزود: برای برق رسانی به این مشترکان بیش از ۳۲۲ هزار متر شبکه برق رسانی اجرا شد که در مجموع طول شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط استان ۲.۵ درصد رشد یافت.

صبوری اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد فیدرهای استان۱.۳ درصد، تعداد ترانس‌ها ۲.۹ درصد و ظرفیت ترانس‌ها نیز ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین روستاهای برق دار شده با یک درصد رشد و خانواره های بهره‌امند از نعمت برق با دو درصد رشد در سال گذشته به ثبت رسیده است.

صبوری افزود: طی سال گذشته تعداد چاه‌های کشاورزی برق دار شده در استان ۳.۳ درصد افزایش یافته که در زمینه میزان خاموشی بر مشترک عدد منفی پنج صدم درصد به ثبت رسیده و این کاهش نشان دهنده عملکرد مثبت شرکت برق خراسان شمالی در کاهش خاموشی‌ها است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی از افزایش ۴.۵ درصدی مصرف برق در استان خبر داد و گفت: رعایت الگوی مصرف و مدیریت مصرف انرژی از ضروریات است که مشترکان باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشند.

وی افزود: فرهنگ سازی کاهش مصرف برق بایستی از روش‌های مختلف از جمله بهره مندی از ظرفیت رسانه‌ها صورت بگیرد.

صبوری گفت: بی توجهی به کاهش مصرف برق و مصرف بیش از حد برق در آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.