هوشمندسازی ۴۵ درصد مدارس استان بوشهر/احداث ۵۵ چمن مصنوعی در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: در راستای هوشمندسازی مدارس استان اقدامات خوبی صورت گرفته است و امسال نیز هوشمندسازی مدارس استان ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر فرهنگی در استان بوشهر فعالیت دارند، اضافه کرد: سه هزار و ۸۹۶ نفر در مقطع ابتدایی و سههزار و ۶۵۰ نفر در مقطع متوسطه و مابقی در هنرستانها و مدارس فنی و حرفهای مشغول به كار هستند.
مدیركل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به تجلیل از ۱۰ معلم برتر استان بر اساس شاخصهای تعیین شده، خاطرنشان کرد: برنامه تقدیر از معلمان جوان بهعنوان معلمان پژوهشگر، پیشكسوتان فرهنگی، شاعران و مربیان بهداشت و تربیت بدنی نیز انجام میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای اجرای طرح تقویت پایه علمی دانشآموزان استان بوشهر، اضافه کرد: برگزاری کلاسهای ویژه کنگوریها از جمله برنامههای این طرح است.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه اتوماسیون اداری استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ۱۰ درصد از مدرسههای استان بوشهر شامل ۲۱ مدرسه ابتدایی و ۳۴ مدرسه متوسطه با اعتبار ۱۸.۷ میلیارد ریال به چمن مصنوعی مجهز میشوند.
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