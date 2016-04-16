هوشمندسازی ۴۵ درصد مدارس استان بوشهر/احداث ۵۵ چمن مصنوعی در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: در راستای هوشمندسازی مدارس استان اقدامات خوبی صورت گرفته است و امسال نیز هوشمندسازی مدارس استان ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر فرهنگی در استان بوشهر فعالیت دارند، اضافه کرد: سه هزار و ۸۹۶ نفر در مقطع ابتدایی و سه‌هزار و ۶۵۰ نفر در مقطع متوسطه و مابقی در هنرستان‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای مشغول به كار هستند.

مدیركل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به تجلیل از ۱۰ معلم برتر استان بر اساس شاخص‌های تعیین شده، خاطرنشان کرد: برنامه تقدیر از معلمان جوان به‌عنوان معلمان پژوهشگر، پیشكسوتان فرهنگی، شاعران و مربیان بهداشت و تربیت بدنی نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اجرای طرح تقویت پایه علمی دانش‌آموزان استان بوشهر، اضافه کرد: برگزاری کلاس‌های ویژه کنگوری‌ها از جمله برنامه‌های این طرح است.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه اتوماسیون اداری استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ۱۰ درصد از مدرسه‌های استان بوشهر شامل ۲۱ مدرسه ابتدایی و ۳۴ مدرسه متوسطه با اعتبار ۱۸.۷ میلیارد ریال به چمن مصنوعی مجهز می‌شوند.