به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صلواتی مدیر امور تشریفات جشنواره جهانی فیلم فجر، با بیان اینکه هتلهای فردوسی، رودکی و اسپیناس میزبان مهمانان خارجی جشنواره جهانی فیلم فجر هستند، گفت: بیشتر مهمانها بعد از اینکه در فرودگاه به استقبال آنها میرویم به هتلهای فردوسی و رودکی میروند، البته تعداد معدودی از مهمانان، آنهایی که VIP هستند در هتل اسپیناس اسکان داده میشود.
وی در ادامه تاکید کرد: در هتلها پکیجهای مشخصی در اختیار مهمانها قرار میگیرد که شامل همه اطلاعاتی است که طی این ۶ روز نیاز دارند، از جدول نمایش فیلمها، ساعات کار بازار، اطلاعاتی مروبط به تهران و نقشه راه برای رسیدن به محل جشنواره. همچنین بروشورهای تور پیاده روی که برای آنها برنامه ریزی کردهایم موجود است، علاوه بر این، کارتهای شناسایی و کارتهای مخصوص غذا را هم تحویل میدهیم.
صلواتی بیان کرد: در روزهای برگزاری جشنواره، حتی اگر کسی برای دیدن یک دوست میخواهد در محل جشنواره حاضر شود، باید همراه خود کارت داشته باشد و البته حتما هم آن را جایی بگذارد که قابل رویت باشد. کارتها چک میشود و برای افراد مختلف سطح دسترسی متفاوتی تعریف میشود.
مدیر امور تشریفات جشنواره درباره ایاب و ذهاب مهمانان در مسیر هتل و کاخ توضیح داد: مهمانان برای این کار از خودروهایی که در مسیر میان هتلها و کاخ جشنواره در حرکت هستند، استفاده میکنند. با این حال پیشبینی میکنیم که از روزهای دوم و سوم به بعد که مهمانان با محیط آشنا شدند، بخواهند مسیرهایی که کوتاه هم هستند را پیاده راه بروند. به همین دلیل نقشههایی را هم در اختیارشان گذاشتهایم. البته داوطلبانی که به زبان تسلط دارند آنها را همراهی میکنند و راهنماییهای لازم را به مهمانان میدهند.
وی درباره برنامههای خارج از کاخ جشنواره که برای مهمانها طراحی کردهاند، بیان کرد: ۶ تور تهرانگردی در محدوده کاخ جشنواره، برنامهریزی شده است، محدودهای که از جنوب به بازار تهران و از شمال به خیابان انقلاب میرسد و مهمانها می توانند هر شب برای روز بعد ثبت نام کنند، تورها ۹ صبح حرکت میکند و تا ساعت ۱۳ به کاخ برمیگردد تا مهمانها بتوانند از برنامههای جشنواره استفاده کنند. این تورها رایگان است. با این حال اگر کسی بخواهد مناطق دیگری از تهران را ببیند و خرید داشته باشد، با داوطلبانی که آنها را همراهی میکنند، میروند و برنامههای خودشان را دارند.
صلواتی از دو برنامه ویژه دیگر برای مهمانان خبر داد و گفت: یکی از برنامهها بازدید از مدرسه دارالفنون است که سخنرانی کوتاهی درباره مدرسه و نمایشی از فیلمهای این مدرسه داریم، پس از آن مهمانها برای صرف شام به کاخ گلستان میروند و در محیط باز پذیرایی میشوند. از آنجا که کسانی که مسئول غرفههای بازار هستند، احتمال دارد نتوانند در تورها شرکت کنند، برای آنها یک روز نهار مشخص را در نظر گرفتهایم که هنوز مکان آن مشخص نشده است.
وی با اشاره به بیمه کردن مهمانهای خارجی عنوان کرد: امیدواریم اتفاقی برای مهمانها نیفتد، اما همه آنها را بیمه حوادث و بیمه عمر کردهایم که اگر اتفاقی هم افتاد، برای آن آماده باشیم.
مدیر امور تشریفات درباره نحوه استفاده از غذاخوری کاخ گفت: امسال شیوه استفاده از غذاخوری با کارت بانکی است که تنها توسط دستگاههای پز در سالنهای غذاخوری خوانده میشوند که روزانه تا سقف مشخصی شارژ میشوند و دارای اعتبار ریالی است و هرکسی بر اساس همان مقدار میتواند انتخاب کند و اگر بیشتر بخواهد، ما به تفاوت آن را باید خود بپردازد، اما این امکان برای مهمانها وجود دارد که هر منویی را انتخاب کنند. با این کار بُن غذا و خاص کردن غذای همه افراد را حذف کردیم.
وی ادامه داد: این کارت برای کسانی که هر روز هستند و بر اساس نامنویسی که در سایت انجام دادهاند، صادر میشود. مشخص است که نمیتوان برای هرکسی که کارت صادر شده، کارت غذا هم داشته باشیم. با توجه به اینکه هرکسی که میخواهد در کاخ جشنواره حضور پیدا کند، باید کارت داشته باشد، پس کارت غذا برای افرادی که یک روز به کاخ میآیند صادر نمیشود.
صلواتی در پایان از کارتهای «یک روز گذر» نام برد و گفت: اینها کارتها برای کسانی صادر میشود که میخواهند موقتا در کاخ جشنواره حاضر باشند و تاریخ همان روز را دارد و بعد منقضی میشوند.
جشنواره جهانی فیلم فجر اول تا ششم اردیبهشت ماه امسال با دبیری رضا میرکریمی در پردیس چارسو برگزار می شود.
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