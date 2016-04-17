دشمنان نظام به دنبال تضعیف قوای موشکی و دفاعی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمت الله ملکیان پیش از ظهر یکشنبه در آیین سان و رژه ارتش در ارومیه با بیان اینکه باید ضمن حفظ هوشیاری و بصیرت رو به جلو گام برداشت افزود: همان طور که دشمن در نخستین روزهای پیروزی انقلاب برای تضعیف ارتش توطئه می‌کرد، امروز برای کم کردن توان موشکی و دفاعی کشورمان در حال دسیسه است.

وی با بیان اینکه قدرت موشکی کشورمان به معنای واقعی کلمه رژیم کودک‌کش صهیونیستی را دچار وحشت کرده است خاطرنشان کرد: به پشتوانه‌ نیروهای ارزشی، متعهد و انقلابی به جایگاه رفیع و والا دست پیدا کرده‌ایم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه سربازان ولایت به معنای واقعی کلمه در خدمت ملت و اسلام هستند، بیان داشت: همچنین التزام عملی و اعتقاد قلبی به منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری دارند.

ملکیان روشن شدن ماهیت ضداستکباری انقلاب بعد از تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کوتاه شدن دست مستکبران عالم از کشورمان را مورد اشاره قرار داد، گفت: همچنین در طول سال‌های اخیر علیه کشورمان بارها توطئه‌چینی کرده‌اند.

وی اظهار داشت: در نخستین روزهای پیروزی رسیدن انقلاب ارتش هدف حملات دشمن قرار گرفته بود به طوری که به دنبال شایعه‌پراکنی برای تضعیف این جایگاه بودند، به طوری که چنین تبلیغ می‌شد به ارتش نیاز نداریم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: خوشبختانه با آگاهی و درایت همچنین ورود یافتن به هنگام امام خمینی این توطئه خنثی شد، به طوری که اکنون ارتش کنار برادران بسیجی، سپاهی و ... در خدمت نظام و انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این مراسم گفت: با تلاش نیروهای مسلح در این استان مردم در كنار هم در امنیت كامل زندگی می‌کنند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نظر قدرت و تجهیزات نظامی به جایی رسیده كه دل امت اسلامی را شاد و دشمنان انقلاب اسلامی را ناامید كرده است.

وی با اشاره به اینكه لشكریان اسلام ما با عزت و دینمدار هستند، اظهار كرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی یك ارتش مكتبی و در خدمت اسلام بوده و در كل دنیا تنها ارتشی است كه در مقابل كلام الله مجید رژه می‌رود چون ارتش خداست.

حجت الاسلام قریشی گفت: در قرآن كریم آمده است كه آن‌هایی كه در راه خدا جهاد كنند، خداوند دوست می‌دارد و مصداق آن ارتش جمهوری اسلامی است.

امروز به مناسبت روز ارتش رژه نیروهای مسلح در ۶ شهر ارومیه، خوی، نقده، مهاباد، پیرانشهر و سلماس در استان آذربایجان‌ غربی برگزار شد.

این مراسم در ارومیه هم‌زمان با سراسر کشور با حضور مسئولان ارشد استان، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران کل و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

در شهرستان‌های یاد شده آذربایجان غربی یگان‌های مختلف نیروهای مسلح به نمایش گذاشتن آخرین توانمندی‌ها و تجهیزات نظامی به ارائه توان دفاعی خود پرداختند.