نذر و وقف قرآنی در زنجان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل حسینی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل موسسات قرآنی استان زنجان گفت: اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان از ۳۴ مؤسسه قرآنی ـ مردمی، ۸۰خانه قرآنی شهری و روستایی تشکیل شده است.
وی با اشاره به برگزاری موفق برنامههای مشترک اتحادیه، تبلیغات اسلامی و ارشاد اسلامی زنجان و دستگاه های فرهنگی دیگر در سالهای گذشته، ادامه داد: هدف ما به عنوان یک تشکل مردمی ایجاد وحدت رویه و هم افزایی بین دستگاه های فرهنگی و موسسات قرآنی مردمی است.
حسینی با اشاره به اینکه اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان در تمام نقاط استان فعالیت دارد، اظهار کرد: بخش اعظمی از مخاطبین دستگاههای دولتی که در مسابقات قرآنی این دستگاهها شرکت میکنند، در مؤسسات قرآنی آموزش میبینند.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان ادامه داد: با توجه به سیاست دولت در کوچکسازی ، این ظرفیت و امکانات مالی وجود ندارد که هر اداره بخواهد به جذب مربی و برگزاری کلاسهای آموزشی بپردازد، اینکار راه را برای ادارات پر پیچ و خم میکند این درحالی است که با تعامل مناسب ادارات با مؤسسات قرآنی میتوان این کار را با حداقل هزینهها انجام داد.
حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر اگر قرآن کریم شاکی ما باشد حق دارد، اظهار کرد: ما خیلی از مسائل را نسبت به قرآن اداء نکردیم، ما نتوانستیم خیلی از بسترهایی که در رابطه با قرآن در استان وجود دارد را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال بحث نذر قرآنی باید واقعاً در استان شکل بگیرد، این درحالی است که حداقل کاری که ما میتوانیم در جامعه انجام دهیم، رفع مشکل نبود وجود قرآن در خانهها است و در برخی از مساجد قرآنهای کهنهای وجود دارد که خود آن نیز عامل عدم جذب جوانان به مساجد است.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان با بیان اینکه در استان زنجان موقوفات قرآنی خیلی کم داریم اما باید بیشتر به وقف قرآنی بپردازیم، عنوان کرد: در این زمینه مسئولیت اتحادیه بهعنوان بخش مردمی و ادارهکل اوقاف و امور خیریه بسیار زیاد است، این دو نهاد باید به زمینهسازی برای وقف قرآنی بپردازند.
حسینی با بیان اینکه ما نتوانستیم خیلی از بسترهایی که در رابطه با قرآن در استان وجود دارد را ایجاد کنیم، افزود: ما باید در راستای ایجاد زمینه و احیای نذر و وقف قرآنی در استان حرکت کنیم.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی استان زنجان با اشاره به اینکه برگزاری طرح «حافظان قرآن کریم» یکیاز طرحهایی است که سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به دستور مقام معظم رهبری متولی برگزار آن شده است، عنوان کرد: تمام دستگاهها در اجرای این طرح بسهم خود مشارکت دارند که اگر مدیریت شده و یکپارچه حرکت شود، میتوانیم از ظرفیت بالایی که در استان وجود دارد نهایت استفاده را ببریم.
حسینی خاطرنشان کرد: درسال جدیدکه ازسوی رهبرمعظم انقلاب مزین به نام اقتصادمقاومتی، اقدام وعمل هست ازدستگاه ها مسوولین عالی رتبه ومدیران فرهنگی استان تقاضاداریم باهمدلی و همراهی، موسسات مردمی رابیشترمورد حمایت خودقرار دهند و براستی مدیران موسسات وخانه های قرآن که اندک دارایی خود را وقف گسترش قرآن واهل بیت علیهم السلام نمودند موردحمایت جدی قرارداده و پشتیبان معنوی موسسات باشند.
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