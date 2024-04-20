به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایندگان جوامع قرآنی عصر سراسر کشور با حضور حجت الاسلام سید مصطفی حسینی مدیر جامعه قرآنی عصر در دار القرآن استان خوزستان برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه هر کدام از ما به عنوان سرباز کوچکی برای ولایت تصمیم به این ندای رهبرانقلاب برای احیای جلسات خانگی قرآن لبیک بگوییم، افزود: خداوند به این حرکت ما برکت داد طی چند سال نزدیک به ۲۰ هزار جلسه قرآن ثبت شده است و در اغلب شهرها نماینده داریم.

وی با بیان اینکه ما امسال ظرفیت خود را در اختیار حرکت عظیم زندگی با آیه‌ها قرار دادیم، گفت: امسال بر روی یک محتوا اتفاق نظر پیدا کردیم و الحمدلله لبخند رضایت بر لبان حضرت آقا نشست که در نوع خودش بی سابقه بود.

مدیر جامعه قرآنی عصر با بیان اینکه باید اردوهای تشکیلاتی به استان‌های مختلف برای انتقال تجربیات قرآنی صورت گیرد، گفت: حرکت‌های تشکیلاتی ایمانی که بدون هیچ حقوق و پاداشی صورت می‌گیرد از برکات و ارزاقی است که خداوند به مجموعه جامعه قرآنی عصر داده است.

وی با اشاره به این که در استان چهارمحال و بختیاری امسال هزار و ۴۰۰ جلسه خانگی قرآن جدید به ثبت رسیده است، گفت: در صحنه جنگ نرم که دشمن خانه به خانه پیش می‌رود ما هم می‌خواهیم به مقام معظم رهبری بگوییم که داریم کار می‌کنیم و برای هر خانه برنامه فرهنگی و قرآنی داریم.

حسینی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف، اولویت اول را مردمی بودن این حرکت دانست و گفت: مردم بزرگترین ظرفیت برای کار فرهنگی و اجتماعی در کشور ما هستند که نباید از این ظرفیت غافل شد.

در ادامه حجت الاسلام سعید حردانیان مسؤول جامعه قرآنی عصر استان خوزستان با اشاره به علاقه خاص مردم این استان به فعالیت‌های قرآنی افزود: فعالیت‌های قرآنی در این استان تنوع خوبی دارد و اکثر قریب به اتفاق این جلسات به صورت مردمی و خودجوش شکل گرفته است.

وی افزود: طرح جدید قرآنی که در استان خورستان دنبال می‌شود راه اندازی مدرسه قرآنی است به این صورت که دانش آموزان پایه‌های هفتم تا نهم در مدارس قرآنی ثبت نام می‌کنند و در کنار درس‌های مدرسه کار قرآنی هم انجام می‌دهند روی حفظ قرآن کار می‌کنند.

گفتنی است مسؤولان جوامع قرآنی در استان خوزستان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس نیز بازدید کردند و به انتقال تجربیات خود پیرامون فعالیت‌های قرآن پرداختند.