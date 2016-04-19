حیات به دریاچه ارومیه برگشت/ ادامه رهاسازی آب سدها

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمرتضي موسوي با اعلام افزايش ۳۰ سانتی‌متری تراز درياچه اروميه و ادامه رهاسازی آب از سدها، اظهارداشت: روان‌آب حوضه آبريز اروميه ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرد و اين منجر شد که تراز درياچه اروميه تا ديروز (دوشنبه) به رقم ۱۲۷۰.۹۹ متر برسد، يعني تقريبا به رقم تراز ۱۲۷۱ رسيده ايم که اين تراز نسبت به تراز سال گذشته که ۱۲۷۰.۶۹ متر بوده، ۳۰ سانتی‌متر افزايش داشته است.

مديرکل دفتر مديريت منابع حوضه‌هاي آبريز خزر و اروميه گفت: خوشبختانه به‌ خاطر اينکه بارش‌ها اثر خود را بر اراضي زراعي گذاشته‌اند، هنوز نياز کشاورزي به آب در منطقه آغاز نشده و هنوز آب‌گذاري در شبکه‌هاي آبياري و زهکشي را به دليل وضعيت بارشي خوب منطقه شروع نکرده‌ايم.

وي ادامه داد: وضعيت بارش‌هاي حوضه آبريز اروميه و روان‌آب‌هايي که در سال آبي ۹۵- ۹۴ شاهد بوديم، به‌ گونه‌اي بود که وضعيت درياچه اروميه را از شرايط مطلوب‌تري برخوردار کرد. موسوي کل بارش‌هاي کشور را حدود ۲۱۱ ميلي‌متر اعلام کرد و افزود: در حوضه آبريز درياچه اروميه تاکنون ۲۴۶ ميلي‌متر بارش داشتيم و با وجودي که بارش هاي امسال تقريبا همسان با بارش‌هاي سال گذشته است، ولي نسبت به متوسط بلندمدت از ۲۹ درصد افزايش برخوردار بوده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينکه روان آب‌ها به‌طور چشمگيري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و نشان دهنده اين است که ما از يک اختلاف قابل توجهي در ارتباط با روان آب ها برخوردار هستيم گفت: به عبارت ديگر روان آب حوضه آبريز درياچه اروميه ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد.

مديرکل دفتر مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه هاي آبريز خزر و درياچه اروميه در خصوص وضعيت سدهاي حوضه آبريز اين درياچه گفت: وضعيت سدها به گونه اي بود که شاهد باشيم سدهايي مانند بوکان از آورد بسيار چشمگيري برخوردار باشند و اين موضوع منجر بر اين شد که رقم مصوبي که براي رهاسازي آب به درياچه اروميه داشتيم را اجرايي کنيم.

وي اضافه کرد: با توجه به مصوبه‌اي که در جلسه شوراي هماهنگي مديريت حوضه درياچه اروميه داشتيم، مقرر بود که از سدهاي در حال بهره‌برداري ۲۰۰ ميليون متر مکعب رهاسازي آب داشته باشيم و چون اين رقم بر اساس پيش‌بيني‌ها مصوب شده بود، در همان مصوبه مقرر شد، چنانچه آورد رودخانه‌ها مازاد بر پيش‌بيني باشد متناسب به آورد، افزايش رهاسازي را براي درياچه اروميه در دستور کار قرار دهيم که خوشبختانه اين رقم تاکنون بالغ بر ۷۵۰ ميليون مترمکعب از سدهاي در حال بهره‌برداري براي درياچه اروميه بوده است.

موسوي با اشاره به اين مطلب که در حال حاضر کماکان سدهاي در حال بهره‌برداري ما به ويژه سدهاي بوکان، مهاباد و حسنلو رهاسازي براي درياچه اروميه را ادامه مي دهند افزود: خوشبختانه به‌ خاطر اينکه بارش‌ها اثر خود را بر اراضي زراعي گذاشته‌اند، هنوز نياز کشاورزي به آب در منطقه آغاز نشده و هنوز آب‌گذاري در شبکه‌هاي آبياري و زهکشي را به دليل وضعيت بارشي خوب منطقه شروع نکرده‌ايم.

وي گفت: اين روند باعث شده که هنوز سدهاي منطقه، آب خود را کماکان براي درياچه اروميه رهاسازي کنند و تا زماني که نياز کشاورزي منطقه به آب آغاز نشده، با توجه به ظرفيت موجود در مخازن سدها که در منطقه نرمال هستند، اين امکان وجود دارد که هرآنچه وارد مخازن سدها مي شود را بتوانيم براي درياچه اروميه رهاسازي کنيم.