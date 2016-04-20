حجت الاسلام احمدرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از مردم لرستان در ۱۶۳ مسجد استان معتکف شدند، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر زن در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.

وی حضور کمرنگ مردان در مراسم اعتکاف را یک آسیب دانست و بیان داشت: از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت لرستان سال گذشته تنها حدود سه هزار معتکف مرد در این مراسم شرکت کرد که این آمار قابل قبولی نیست.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان بر لزوم آسیب شناسی موضوع حضور کمرنگ مردان در مراسم اعتکاف تاکید کرد و گفت: مسئولان و مجریان اعتکاف برای رفع این مشکل باید نسخه پیچیده و راهکارهای لازم برای رفع آن را ارائه دهند.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه مسئولان و مجریان امر برگزاری اعتکاف در خط مقدم جبهه فرهنگی هستند، عنوان کرد: این افراد باید بهترین بهره برداری را از مراسم اعتکاف داشته باشند زیرا در این مراسم معنوی با انواع افکار، ایده ها و اعتقادات مواجه می شوند لذا باید شرایطی فراهم کنند که افراد معتکف بعد از پایان این مراسم جذب مساجد شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی اعضاء هئیت امنای مساجد برای برگزاری مراسم اعتکاف نقش پررنگی ندارند، تصریح کرد: برخی از هیئت امنای مساجد ضد فرهنگی تصمیم گرفته و به جای اینکه شرایط برگزاری اعتکاف در مسجد را فراهم کنند با انجام کارهای عمرانی باعث تعطیل شدن برنامه های فرهنگی از جمله اعتکاف می شوند که این یک نوع بدسلیقگی، مدیریت نادرست و بی بصیرتی است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نسبت به مسئله اعتکاف بسیار حساس هستند، بیان داشت: مجریان امر برگزاری اعتکاف باید کاری کنند که تاثیر سه روز عبادت معتکفین بعد از خروج از مساجد ماندگار بماند و در نهادینه شدن اعتکاف بین اقشار مختلف مردم تلاش کنند.

وی به حضور بیش از ۳۰۰ مبلغ و مبلغه برای سخنرانی مراسم اعتکاف در استان اشاره کرد و گفت: برای برگزاری اعتکاف در لرستان حدود ۱۷۰ مسجد آماده شده و پیش بینی می شود حدود ۲۰ هزار نفر معتکف در این مساجد حضور پیدا کنند.

حجت الاسلام غلامی بیشترین آمار معتکفان استان را مربوط به قشر جوان دانست و افزود: هماهنگی های لازم برای حضور دانش آموزان، دانشجویان، زندانیان و ... در مراسم اعتکاف انجام شده و تا کنون استقبال خوبی برای حضور در این مراسم معنوی صورت گرفته است.