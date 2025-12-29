۹۰ درصد ظرفیت مساجد در نظر گرفته شده برای اعتکاف در هرمزگان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینی اظهار کرد: ۱۸۵ مسجد در هرمزگان آماده پذیرایی از معتکفان هستند.
وی افزود: این مساجد برای عبادت بیش از ۲۱ هزار تن ظرفیت دارند.
حسینی گفت: مراسم اعتکاف امسال با چند برنامه ویژه شامل؛ تفکیک مساجد مادر و دختر، پدر و پسر، معتکف اولیها، دانشجویان و نوجوانان و جوانان برگزار میشود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: شهرستانهای بندرعباس، میناب و رودان بیشترین استقبال را از مراسم معنوی اعتکاف داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: معتکفان از سحرگاه ۱۳ تا اذان مغرب ۱۵ رجب را در مسجد برای عبادت میمانند و سال گذشته بیش از ۲۱ هزار تن در هرمزگان معتکف شدهاند.
