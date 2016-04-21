https://mehrnews.com/xDFmh ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 3604698 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶ روسیه؛ مقصد محصولات کشاورزی ایران روسیه با توجه به نزدیکی به ایران و ثبات سیاسی، بازار خوبی برای محصولات کشاورزی که در این کشور به عمل می آید مانند پرتغال، کیوی و دیگر میوه های استوایی به شمار می آید. . کد مطلب 3604698 کپی شد مطالب مرتبط بازگشت سیب زمینیهای ایرانی از ترکمنستان تکذیب شد/ پست قرنطینه کشورمان سیب زمینیها را برگشت زد برچسبها روسیه محصولات کشاورزی
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