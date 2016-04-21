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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۴۶

روسیه؛ مقصد محصولات کشاورزی ایران

روسیه با توجه به نزدیکی به ایران و ثبات سیاسی، بازار خوبی برای محصولات کشاورزی که در این کشور به عمل می آید مانند پرتغال، کیوی و دیگر میوه های استوایی به شمار می آید.

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کد مطلب 3604698

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