نود دقیقه تلخ انتظار سپری شد/ باخت مقابل شهرداری تبریز

بجنورد - تیم انتظار بجنورد که برای صعود به لیگ برتر می بایست مقابل شهرداری تبریز و با تفاضل گل بالا به برتری می رسید با باخت مقابل این تیم از بازی در لیگ برتر خداحافظی کرد.