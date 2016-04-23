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۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۷:۲۹

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی:

نود دقیقه تلخ انتظار سپری شد/ باخت مقابل شهرداری تبریز

نود دقیقه تلخ انتظار سپری شد/ باخت مقابل شهرداری تبریز

بجنورد - تیم انتظار بجنورد که برای صعود به لیگ برتر می بایست مقابل شهرداری تبریز و با تفاضل گل بالا به برتری می رسید با باخت مقابل این تیم از بازی در لیگ برتر خداحافظی کرد.

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم فوتبال انتظار بجنورد در پنجمین دیدار از مرحله پایانی رقابت‌های لیگ دسته یک امیدهای کشور به مصاف تیم شهرداری تبریز رفت و گل دقیقه ۹۰ تیم شهرداری ۹۰ دقیقه تلخی را برای انتظار بجنورد رقم زد.

وی افزود: تیم انتظار بجنورد  پس از دو شکست و دو برد متوالی متحمل سومین شکست شد.

جعفر زاده با بیان شرایط تیم سیاه جامگان شیروان اظهار کرد: تيم سياه جامگان شيروان با برتری مقابل حریفان خود در مرحله دوم مسابقات نونهالان فوتبال كشور به مرحله سوم این رقابتها راه یافت.

وی گفت : در مرحله دوم مسابقات نونهالان فوتبال كشور چهارتيم در استان يزد به رقابت پرداختند که تیم سياه جامگان شيروان پس ازتيم فوتبال فولاد يزد به عنوان تيم دوم به مرحله بعد صعود كرد.

کد مطلب 3605153

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