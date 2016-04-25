استقبال از مسافران و گردشگران با نخاله های ساختمانی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: هنگامیکه از سمت استان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری وارد میشویم ابتدا به تونل میرسیم که این تونل ورود به استان و رشتهکوه زاگرس را نشان میدهد و بعد از طی مسافتی بعد از تونل به پلیسراه شهرکرد - اصفهان میرسیم، جاده دیگری نیز از سمت بروجن که این جاده نیز مهمترین جاده ارتباطی استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به شهرکرد است .
همه مسافرانی که از مسیر استان اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد وارد استان میشوند و قصد سفر به شهرکرد را دارند باید به محل پلیسراه شهرکرد - اصفهان برسند و سپس از مسیر اصلی که از کنار فرخ شهر عبور میکند تردد کنند.
فرخ شهر یکی از شهرهای بزرگ چهارمحال و بختیاری است که در کنار جاده اصلی ورودی قرار گرفته و وجود نخاله های بسیار در این مسیر، بهجز اینکه باعث رنج خود شهر شده، ورودی استان را نیز تحت تأثیر قرار داده و چهره زشتی در منطقه ایجادشده است.
در سایه بیتوجهی شهرداری فرخ شهر روزانه صدها تن نخاله و پسماند ساختمانی در این منطقه ریخته میشود و در حال حاضر صدها تپه کوچک و بزرگ از نخالههای ساختمانی در این منطقه ایجادشده که وضعیت نامطلوبی کرده است.
از طرفی این منطقه در کنار پارک ملی تنگ صیاد است و بسیاری از حیوانات از جمله روباه، گرگ و... شبها وارد این منطقه میشوند که وجود نخالههای ساختمانی و پسماندها در این منطقه خطری بزرگ برای این حیوانات به شمار میرود.
یکی از شهروندان فرخ شهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری، نخالههای ساختمانی خود را در کنار جاده ورودی شهر فرخشهر که مهمترین جاده ورودی استان نیز است ریختهاند و چهره نامطلوبی در منطقه ایجاد کردهاند.
وی افزود: این نخالهها که شامل آجر، سیمان، سرامیکهای شکسته شده، سرویسهای بهداشتی شکسته شده و ... هستند، زمینهای سرسبز ورودی شهر را پوشاندهاند و گردشگران در اولین قدم ورود به استان و شهر فرخ شهر به بجای اینکه از زیباییها فصل بهار این استان لذت ببرند با چهره نامطلوبی روبرو میشوند.
وی تأکید کرد: شهرداری فرخ شهر باید در راستای زیباسازی این منطقه گام بردارد و اجازه ریخته شدن نخالههای ساختمانی در این منطقه به مردم داده نشود.
نخالهها و پسماندهای ساختمانی یکی از معضلات سکونتگاههای شهری خصوصاً شهرهایی با بافت قدیم به شمار میرود که نقش مهمی در آلودگی محیط زیست دارد نایبرئیس انجمن محیط زیستی تسنیم چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخالهها و پسماندهای ساختمانی یکی از معضلات سکونتگاههای شهری خصوصاً شهرهایی با بافت قدیم به شمار میرود که نقش مهمی در آلودگی محیط زیست دارد.
هومان خاکپور تصریح کرد: درصورتیکه برنامهریزی درست برای مدیریت نخالههای ساختمانی در جوار شهرها وجود داشته باشد مشکلی در حوزه محیط زیست ایجاد نمیشود اما متأسفانه در برخی شهرها در اثر بیتوجهی مسئولان شهر ازجمله شهرداری، مردم نخالههای ساختمانی خود را در طبیعت رها میکنند که این عمل موجب آلودگی خاک و درخطر قرار دادن محیط زیست و منابع طبیعی میشود.
این کارشناس محیطزیست و منابع طبیعی تأکید کرد: آلودگی خاک مانند آلودگی آبوهوا وجود دارد و ریختن نخاله ساختمانی علاوه بر اینکه خاک حاصلخیز و اراضی مستعد را از بین میبرد، آلودگی خاک و آب را ایجاد میکند.
فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ریختن نخالههای ساختمانی در این منطقه ادامه داد: همراه نخالههای ساختمانی یکسری زباله هم در این منطقه تخلیه میشود که علاوه بر اینکه منظره دیداری این منطقه به هم میخورد، آلودگی خاک را هم موجب می شود.
وی گفت: ریختن نخالهها و جابجا کردن آنها در منطقه میتواند، زمینهای برای فرسایشهای آبی و بادی در منطقه ایجاد کند.
خاکپور یادآور شد: علاوه بر ایجاد و تشدید فرسایش خاک، نخالههای ساختمانی میتوانند آلودگی منابع آبی را به وجود آورند و چون آب از درون این نخالهها نفوذ میکند و بعد وارد منابع آب زیرزمینی میشود، این امر باعث آلودگی آب میشود.
نخالههای ساختمانی فرخ شهر پیگیری میشود
فرماندار شهرکرد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پسماندها و نخالههای ساختمانی فرخ شهر پیگیری میشود، اعلام کرد: در خصوص پسماندها و نخالههای ساختمانی کمیته مکانیابی برای ریختن نخالههای ساختمانی وجود دارد که مشکل نخاله و پسماندهای شهر فرخ شهر بررسی و در این کمیته مطرح میشود.
حمید ملک پور تأکید کرد: وضعیت دفع نخالههای ساختمانی بهصورت جدی در این منطقه بررسی میشود و اگر نیاز به مکان مناسب برای دفع نخالهها وجود داشته باشد، یک مکان شناسایی میشود و این مکان برای ریختن نخالههای ساختمانی به مردم معرفی میشود.
وی ادامه داد: من به معاون عمرانی خود تأکید میکنم بهصورت جدی مشکل نخالههای ساختمانی شهر فرخ شهر را بررسی کند و امیدواریم در این خصوص به نتیجه برسیم.
فرخ شهر سومین شهر پرجمعیت استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر جاده اصفهان - شهرکرد قرار دارد.
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