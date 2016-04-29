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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

همزمان با صعود راهیان نور؛

نماد یادمان شهدای «بازی دراز» در ارتفاعات سرپلذهاب افتتاح شد

نماد یادمان شهدای «بازی دراز» در ارتفاعات سرپلذهاب افتتاح شد

کرمانشاه- معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: المان یادمان شهدای «بازی دراز» در شهرستان سرپلذهاب همزمان با صعود سراسری به این ارتفاعات افتتاح شد.

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم گرامیداشت سالگرد عملیات پیروزمندانه بازی دراز و صعود سراسری به ارتفاعات طی دیروز و امروز با شکوه خاصی در شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.

وی گفت: در این مراسم راهیان نور از سراسر کشور حضور داشته، ضمن اینکه افتتاحیه راهیان نور کشور در سال ۹۵ نیز امروز و همزمان با صعود سراسری برگزار شد.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) همچنین از افتتاح المان یادمان شهدای بازی دراز در مراسم امروز خبر داد.

میرزایی خاطر نشان کرد: در سال ۹۰ پیکر مطهر سه شهید گمنام در ارتفاعات بازی دراز تدفین شد که پس از آن پروژه ساخت حرم مطهر این شهدای والامقام در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد افتتاح آن بودیم.

وی بازی دراز را به عنوان یکی از مهمترین نقاط یادمانی استان کرمانشاه و منطقه غرب کشور دانست و گفت: خوشبختانه هر ساله شاهد استقبال بیشتر مردم از مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز هستیم.

کد مطلب 3611590

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