شوک بزرگ اقتصادی به ورامین/ فرصت شغلی۳۰۰ نفر در آستانه انحلال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: کارخانه قند ورامین یکی از مجموعه‌های قدیمی و ریشه‌دار تولید قند در کشور محسوب به حساب می آید.

کارخانه قند ورامین از دیرباز به‌عنوان هویت اقتصادی این شهرستان شناخته‌شده و زمینه اشتغال و به‌کارگیری حدود ۳۰۰ نفر از مردم این خطه را فراهم ساخته است.

طی سال‌های اخیر، کارخانه قند ورامین با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی اعم از بحران‌های مالی و کمبود مواد اولیه مواجه شد که هر بار مسئولان منطقه‌ای و استانی تلاش کردند تا این معضل را مرتفع سازند.

سال گذشته بود که مشکل کمبود مواد اولیه برای ادامه فعالیت کارخانه قند ورامین، بحران قابل‌توجهی را در این مجموعه به وجود آورد اما با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های مسئولان شهرستانی، مواد موردنیاز برای ادامه حیات هویت اقتصادی ورامین تأمین شد.

بحران مالی گریبان کارخانه قند ورامین را گرفت

طی ماه‌های اخیر بار دیگر بحران‌های مالی، گریبان مدیران کارخانه قند ورامین را گرفته و همین امر سبب شده تا مدیران این مجموعه عظیم به‌صورت رسمی به مسئولان شهرستان ورامین اعلام کنند که دیگر توانایی اداره این مجموعه را ندارند.

بدین ترتیب و با اعلام رسمی مدیران کارخانه قند ورامین، کارگران قراردادی این کارخانه که تعداد آنان به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد، پس از اتمام قرارداد به کار گرفته نشده و بسیاری از کارگران رسمی نیز بازنشسته شدند.

به هر ترتیب در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری و رهبری بر روی استفاده از توانمندی و ظرفیت داخلی تأکیددارند، تعطیلی هویت اقتصادی شهرستان ورامین خبر ناامیدوارکننده‌ای بوده و شوک بزرگی را به اقتصاد ورامین وارد خواهد کرد.

مجتبی تاجیک فعال و کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه قند ورامین یکی از موتورهای محرکه اقتصاد این شهرستان است و در صورت تعطیلی این مجموعه، ضربات مهلکی به اقتصاد شهرستان وارد می‌شود.

وی افزود: مردم شهرستان ورامین همواره تمام مشکلات و آلودگی‌های ناشی از کارخانه قند را تحمل کردند تا این مجموعه علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

تاجیک تأکید کرد: مسئولان شهرستان باید توجه داشته باشند که باید از ظرفیت‌های مختلف برای حفظ کارخانه قند استفاده کنند.

بنا بر اظهار برخی کارگران کارخانه قند ورامین، بدهی‌های این کارخانه به ادارات مختلف نظیر تأمین اجتماعی و برق، زمینه‌ساز مشکلات مالی برای این مجموعه شده است.

به گفته مسئولان شهرستان ورامین، مدیران کارخانه قند به برخی ارگان ها بدهکار هستند و هم‌اکنون نیز به‌صورت تدریجی در حال پرداخت بدهی‌های خود هستند.

مسئولان شهرستان ورامین اعلام کرده‌اند که شورای تأمین و دادستان شهرستان به‌صورت ویژه موضوع را موردبررسی قرار داده‌ تا این هویت اقتصادی از دست نرود.

شورای تأمین ورامین مخالف از دست رفتن فرصت اقتصادی کارخانه قند است

فرامرز تاجیک معاون فرماندار ورامین درباره آخرین وضعیت کارخانه قند این شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه قند ورامین فرصت شغلی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفره ای را در شهرستان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر نظر مسئولان شهرستان ورامین برای حفظ کارخانه قند افزود: شورای تأمین شهرستان ورامین با توجه به ظرفیت‌های این کارخانه، به‌هیچ‌عنوان موافق از دست رفتن این فرصت اقتصادی نیست.

تاجیک با اشاره به بررسی مفاد توافق‌نامه واگذاری کارخانه قند ورامین به بخش خصوصی ادامه داد: توافق‌نامه واگذاری کارخانه قند دارای مفادی است که این مفاد در حال بررسی بوده و تلاش داریم تا از همه ظرفیت‌ها برای حفظ کارخانه قند ورامین استفاده کنیم.

آخرین وضعیت کارگران کارخانه قند ورامین از زبان معاون فرماندار

معاون فرماندار ورامین با اشاره به آخرین وضعیت کارگران کارخانه قند ورامین یادآور شد: تعدادی از کارگران شاغل در کارخانه قند ورامین، کارگران قراردادی بودند که این کارگران با کارخانه تسویه‌حساب کردند.

تاجیک با تشریح وضعیت کارگران رسمی این کارخانه گفت: تعداد قابل‌توجهی از کارگران رسمی کارخانه قند ورامین بازنشسته شدند و ۲۵ تا ۳۰ کارگر نیز شرایط بازنشستگی را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان از حق‌وحقوق کارگران نخواهند گذشت، متذکر شد: تلاش مسئولان آن است که وضعیت این کارگران نیز مشخص شود و حق‌وحقوق آنان نیز دریافت شود.

تاجیک با اشاره به راه‌های پیش رو برای حل مشکلات کارگران رسمی که امکان بازنشستگی ندارند نیز بیان داشت: مسئولان مجموعه باید برای این کارگران کار جدید تهیه‌کرده و یا آنان را بازخرید کنند.

عدم توانایی اداره کارخانه قند از سوی مدیران آن به‌صورت رسمی اعلام‌شده است

معاون فرماندار ورامین با تأکید مجدد بر حفظ کارخانه قند ورامین گفت: هیچ‌کس موافق آن نیست که این فرصت شغلی از دست برود اما مدیران این کارخانه به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند که توانایی اداره این مجموعه را ندارند.

تاجیک افزود: جلسه‌ای برای بررسی مشکلات کارخانه قند ورامین ترتیب داده خواهد شد و تصمیمات نهایی در این زمینه گرفته می‌شود.

به هر ترتیب امروز مردم و کارگران کارخانه قند ورامین منتظر اقدام مسئولان شهرستان برای حفظ این هویت اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل هستند و باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی برای کارخانه قند ورامین در راه است.