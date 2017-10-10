فعالیت مجدد کارخانه قند ورامین از نیمه آبان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص وضعیت کارخانه قند ورامین گفت: طی جلسه مشترکی که با مالک تصفیه خانه قند ورامین داشتیم، زمینه فعالیت مجدد این کارخانه فراهم شد و طبق وعده مالک ، این کارخانه فعالیت مجدد خود را از نیمه آبان ماه امسال آغاز می کند.

فرماندار ورامین با بیان این که در این جلسه بر لزوم توجه به مشکل کارخانه قند و فعالیت مجدد آن تاکید شد، گفت : تصفیه خانه قند ورامین علاوه بر این که به عنوان یکی از بخش های صنعتی شهرستان ورامین محسوب می شود ، یکی از مهمترین بخش های مربوط به اشتغال نیز به حساب می آید، که باید به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود : به منظور رفع مشکلات این کارخانه ، جلسات متعددی با وزرای صنعت ،معدن و تجارت و مسئولان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده تا با فعالیت مجدد این کارخانه ، کارگران آن بار دیگر به فعالیت مشغول شوند.

یوسفی بیان کرد: طبق وعده مالک تصفیه خانه قند ورامین و با معرفی مدیرعامل جدید این کارخانه ، به روز کردن دستگاه ها و رفع مشکلات مربوط به آب ، برق و گاز ، این کارخانه فعالیت مجدد خود را از نیمه دوم آبان ماه امسال آغاز می کند.

۴۰۰ کارگر در کارخانه قند ورامین کار می کردند

بر اساس این گزارش، ۱۷ مرداد ماه سال جاری بود، که فرماندار ورامین از دیدار با وزیر جهاد کشاورزی و قول مساعد وزیر برای تامین شکر خام و فعالیت مجدد کارخانه قند ورامین خبر داده بود.

کارخانه قند ورامین که یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید قند در ایران و با قدمتی ۶۰ ساله است، به دلیل کمبود مواد اولیه یعنی شکرخام در بهمن ماه سال ۹۳ تعطیل شد و کام بیش از ۴۰۰ نفر که به واسطه فعالیت این کارخانه شیرین بود، تلخ گشت.

این کارخانه قند که در ابتدا به صورت دولتی اداره می شد و بر اساس آن کارگران با امنیت شغلی بیشتری نسبت به امروز به فعالیت در این کارخانه می پرداختند، طی سال های پیش به بخش خصوصی واگذار شد و زنگ خطری برای کارگران به صدا درآمد.

تعطیلی این کارخانه که هویت اقتصادی شهرستان ورامین محسوب می شود، اعتراضات فراوانی از سوی دلسوزان و بزرگان منطقه از جمله امام جمعه و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی را در پی داشت، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی نیز تلاش زیادی در خصوص راه اندازی این واحد صنعتی داشتند.