مجمع نمایندگان اصفهان کامل شد/پیروزی اصولگرایان در رقابت ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه کازرونی: دور دوم انتخابات در اصفهان در شرایطی به‌پایان رسید که سمیرم و شهرضا نیز نمایندگان خود را شناختند.

در این انتخابات که طی چند مرحله تا ساعت ۲۲ تمدید شد مردم شهرستان‌های سمیرم، شهرضا و دهقان برای انتخاب دو نماینده به‌پای صندوق‌های رأی رفتند .

شهرستان سمیرم با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت ثابت و عشایری، چهار بخش مرکزی، دنا کوه، پادنا و وردشت، چهار شهر سمیرم، حنا، ونک و کمه و ۱۵۰ آبادی و روستا در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع‌شده است و شهرضا نیز در ۸۰ کیلومتری جنوب این استان واقع است.

در دور نخست انتخابات در شهرضا سمیه محمودی (مستقل) با کسب ۱۲ هزار و ۳۲۴ رأی و محمد آقایی (اصولگرا) با کسب ۱۶ هزار و ۲۸۵ رأی از میان ۱۹کاندیدای شهرضایی به دور دوم انتخابات راه یافتند و در همین راستا اصغر سلیمی (مستقل) و بهروز جعفری (اصولگرا) نیز در سمیرم با کسب آرای هفت هزار و ۸۳۲ رأی و هفت هزار و ۴۴۴ رأی مابقی کاندیدای مجلس را برای رقابت در دوم انتخابات پشت سر گذاشتند.

در انتخابات هفتم اسفندماه عوض حیدر پور نماینده فعلی شهرضا نیز کاندیدای مجلس دهم بود که با تعداد ۹ هزار و ۸۸۸ رأی پس از علی شجاعی با ۱۳ هزار و ۱۷۶ رأی، در رتبه چهارم کسب آرای این شهرستان قرار گرفت نتوانست به مجلس دهم راه پیدا کند و کرسی نماینده خانم شهرستان سمیرم نیز در مجلس دهم به یک آقا سپرده خواهد شد.

سمیه محمودی و اصغر سلیمی نیز به مجلس دهم راه یافتند

اما در دور دوم انتخابات سمیه محمودی با کسب ۲۸ هزار و ۹۰۵ رأی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی شد و اصغر سلیمی نیز با کسب ۱۶ هزار و ۲۵۷ رأی یک کرسی از ۲۰ صندلی اصفهان در مجلس شورای اسلامی از حوزه سمیرم را به دست آورد.

در این دور از انتخابات محمد آقایی دیگر کاندیدای مجلس دهم از شهرضا ۲۱ هزار و ۵۸۸ رأی به دست آورد و بهروز جعفری کاندیدای رقیب اصغر سلیمی نیز ۱۲ هزار و ۳۸۰ رأی از حوزه انتخاباتی سمیرم را کسب کرد.

مشارکت مردم سمیرم در مرحله نخست انتخابات بسیار ویژه بود به‌گونه‌ای که ۹۲.۶ درصد از مردم این شهرستان در انتخابات شرکت کردند؛ مردم این شهرستان در این دوره از انتخابات نیز مشارکت خوبی داشتند و ۶۳ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند

در دور دوم انتخابات در سمیرم ۲۹ هزار و ۱۴۷ نفر در انتخابات شرکت کردند و در حوزه انتخاباتی شهرضا و دهاقان نیز تعداد آرای مأخوذه ۵۰ هزار و ۴۹۳ رأی بوده است.

۱۷۷ هزار نفر در سمیرم و شهرضا واجد شرایط رأی دادن بودند

این در حالی است که تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در دور دوم انتخابات درمجموع ۱۷۷ هزار نفر بود که از این تعداد ۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سمیرم و ۱۳۰ هزار و ۵۳۶ نفر در شهرضا سکونت داشتند.

مشارکت مردم سمیرم در مرحله نخست انتخابات بسیار ویژه بود به‌گونه‌ای که ۹۲.۶ درصد از مردم این شهرستان در انتخابات شرکت کردند؛ مردم این شهرستان در این دوره از انتخابات نیز مشارکت خوبی داشتند و ۶۳ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.

اخذ رأی از مردم سمیرم که دارای روستاها و سکونتگاه‌های کوچک است در ۶۳ شعبه اخذ رأی انجام شد که از این میان ۳۳ شعبه سیار و ۳۰ شعبه نیز ثابت بود.

این ۶۳ شعبه در تمامی روستاها، شهرها و همچنین مناطق کم‌جمعیت یا تجمعی به‌صورت سیار پیش‌بینی‌شده بود.

بیشتر از ۱۵۰ روستا و آبادی با پراکندگی زیاد و همچنین حضور عشایر در مناطق مختلف و حتی تفرجگاه‌های شلوغ در این ماه از فصل بهار ازجمله علل پیش‌بینی این تعداد صندوق سیار است.

مشارکت ۴۰ درصدی مردم شهرضا در دور دوم انتخابات

در این میان مشارکت مردم در حوزه انتخاباتی شهرضا و دهاقان نیز با توجه به این امر که به‌طورمعمول مشارکت در دور دوم کمتر از دور نخست است به نسبت خوب بود، شهرضایی‌ها که در دور نخست انتخابات مشارکت ۶۴ درصدی از خود نشان دادند در این دوره از انتخابات مشارکت۴۰ درصدی داشتند.

رأی‌گیری از مردم شهرضا و دهاقان در ۱۳۲ شعبه انجام شد و در شهرضا نیز آرای مردم در ۹۵ شعبه اخذ رأی شامل ۶۶ شعبه در شهرضا، ۶ شعبه در منظریه، ۱۸ شعبه روستایی و ۵ شعبه سیار شهرضا و ۳۷ شعبه در شهرستان دهاقان شامل ۲۰ شعبه در نقاط شهری، ۱۶ شعبه در روستاها ثبت شد.

صحت انتخابات دور دوم ظرف ۲۰ روز آینده اعلام می‌شود

رسول زرگر پور، استاندار اصفهان روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات در دو شهرستان شهرضا و سمیرم گفت: مجموع صندوق‌های اخذ رأی در دو شهرستان را ۱۹۵صندوق شامل ۱۳۲ صندوق در شهرضا و دهاقان و ۶۳ صندوق در سمیرم بود.

وی ادامه داد: صورت‌جلسات انتخابات این دور توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت امضا شد و در لیست وزارت کشور قرار گرفت.

در شرایطی که در انتخابات هفتم اسفندماه اصولگرایان اغلب کرسی‌های استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند، در دور دوم انتخابات نیز سمیه محمودی با گرایش مستقل در سمیرم و اصغر سلیمی نیز با گرایش مستقل به مجلس راه یافتند

استاندار اصفهان تصریح کرد: نامزدهای این دور انتخابات می‌توانند برای اعتراض به هیئت نظارت مراجعه کنند.

زرگر پور افزود: صحت انتخابات این دور نیز ظرف ۲۰ روز آینده بررسی و اعلام خواهد شد.

بدین ترتیب در شرایطی که در انتخابات هفتم اسفندماه اصولگرایان اغلب کرسی‌های استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را به دست آوردند، در دور دوم انتخابات نیز سمیه محمودی با گرایش مستقل در سمیرم و اصغر سلیمی نیز با گرایش مستقل به مجلس راه یافتند.

۳۳۴ کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۱۱ کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان درصحنه رقابت این استان حضور داشتند که در مرحله نخست ۱۷نفر از آن‌ها راهی مجلس شورای اسلامی و پنج نفر راهی مجلس خبرگان رهبری شدند.

در شرایطی که سرنوشت یکی از کرسی‌های استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به دلیل ابطال آرای مینو خالقی (اصلاح‌طلب) در انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد، گرایش سیاسی چهار کاندیدای شهر اصفهان نیز عبارت است از حمیدرضا فولادگر اصولگرا با ۲۰۰ هزار و ۶۹۰ رأی ، ناهید تاج‌الدین اصلاح‌طلب با ۱۹۵هزار و ۶۶ رأی، حیدر علی عابدی اصلاح‌طلب با ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ رأی و احمد سالک کاشانی اصولگرا با ۱۷۶ هزار و ۸۰۷ رأی.

اصولگرایان اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آوردند

از میان دیگر نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی نیز علی بختیار نماینده گلپایگان با گرایش اصلاح‌طلب، عباسعلی پور بافرانی نماینده نائین و خوروبیابانک، زهرا سعیدی نماینده منتخب مبارکه و سمیه محمودی نماینده شهرضا سه کاندیدای مستقل اصفهان هستند و مابقی نمایندگان اصولگرا هستند.

از میان ۱۹ کرسی تعیین تکلیف شده نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان با اختصاص ۱۲ صندلی اکثریت کرسی‌های اصفهان در مجلس را به خود اختصاص دادند و گرایش یک نماینده نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص می‌شود

البته نماینده منتخب سمیرم در دور دوم مجلس یعنی اصغر سلیمی نیز گرچه موردحمایت اصلاح‌طلبان نامیده شده است اما با انتشار بیانیه‌ای در دور نخست انتخابات خود را مستقل از همه طیف‌ها نامید.

بدین ترتیب از میان ۱۹ کرسی تعیین تکلیف شده نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان با اختصاص ۱۲ صندلی اکثریت کرسی‌های اصفهان در مجلس را به خود اختصاص دادند و گرایش یک نماینده نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص می‌شود.

۱۴ نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تغییر کردند

همچنین از ۱۹ نماینده‌ای که صاحب کرسی‌های مجلس دهم شناخته‌شده‌اند ۵ نماینده یعنی ابوالفضل ابو ترابی از نجف‌آباد، تیران و کرون، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده میمه و شاهین‌شهر، حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و احمد سالک کاشانی و حمیدرضا فولادگر نمایندگان منتخب اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم نیز صاحب کرسی هستند اما مابقی ۱۴ نماینده حوزه‌های انتخاباتی اصفهان در مجلس دهم عوض شدند.