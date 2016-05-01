به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف میان سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران (با در اختیار داشتن ۵۱ درصد سهام ) و دولت به عنوان سهامدار ۴۰ درصدی، بر سر نحوه مدیریت مخابرات، از حدود ۲ سال پیش تاکنون ادامه داشته و این موضوع باعث شده تا در این سالها، درخواست شرکت مخابرات ایران برای تغییر نرخ های مخابراتی راه به جایی نبرد. اما به نظر می رسد با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که هفته گذشته انجام شد، باب سازش میان مخابرات و وزارت ارتباطات باز شده است؛ به نحوی که وزیر ارتباطات با تغییر موضع خود، به صورت تلویحی اجازه تغییر نرخ های مخابراتی را صادر کرد.

پایان ۲ سال کشمکش مدیریتی به نفع نرخ های مخابراتی

موضوع تعرفه های مخابراتی از زمان روی کار آمدن محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، محل مناقشه این وزارتخانه با شرکت مخابرات ایران بوده است، به نحوی که جلوگیری از افزایش تعرفه های مخابرات در بدو ورود واعظی به این وزارتخانه کلید خورد. چرا که شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قصد داشت مردادماه سال ۹۲ نرخ های مکالمات تلفنی را افزایش دهد اما وزیر ارتباطات در بدو ورود به این وزارتخانه، اجازه این اقدام را نداد و این مخالفت را در جهت دفاع از حقوق مشترکان عنوان کرد.

پس از آن در نیمه دوم سال ۹۳ ، نرخ های مخابراتی پیرو اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی توسط مخابرات و با اجازه وزارت ارتباطات، تغییر کرد اما براساس اعلام مخابرات، با اعمال این تعرفه ها به دلیل حذف کدهای بین شهری، شرکت مخابرات ایران دچار ضرر و زیان شد. اگرچه قرار بود چنانچه مخابرات با اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی، متحمل ضرر و زیان شود، وزیر ارتباطات با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کند که این موضوع از بهمن ماه سال ۹۳ تاکنون محل مناقشه مخابرات و وزارت ارتباطات بوده و واعظی با درخواست تجدیدنظر در نرخ های مخابراتی موافقت نکرده است.

این کشمکش پس از آنکه اواسط اردیبهشت ماه ۹۴ هیات مدیره شرکت مخابرات بدون جلب نظر دو عضو دولتی، مدیرعامل این شرکت را برکنار کردند، پررنگ تر شد و وزیر ارتباطات با انتقاد از سیاستهای شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات مخابرات حل نشود، اجازه تغییر نرخ های مخابراتی را نخواهیم داد.

واعظی آن زمان گفت که با تغییر تعرفه ها در راستای هم کدی، نرخ آبونمان ۳۰۰ برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به رغم تاکید وزارت ارتباطات بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات، ‌این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده‌ و از این رو وزارت ارتباطات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را بررسی نمی‌کند.

تاکیدات وزیر ارتباطات بر عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور در حالی عنوان شده بود که مخابرات بارها تاکید کرد که در اجرای مصوبه دولت در طرح هم‌کدی تلفن ثابت، میلیارد‌ها تومان هزینه کرده و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی درآمد داشته است.

مکالمات تلفنی گران می شود

حالا با گذشت حدود ۲ سال از مناقشه میان مخابرات و وزارت ارتباطات، با توافق صورت گرفته میان وزیر ارتباطات و مخابرات بر سر مدیریت این شرکت، محمود واعظی از تجدیدنظر احتمالی در تعرفه های مخابرات خبر داد.

وی پس از مشخص شدن اعضای جدید هیات مدیره مخابرات ایران گفت: در ماه های اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و ما فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.

واعظی گفت: پس از تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات و برگزاری جلساتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیدواریم در یک ماه آینده تعرفه های جدید تلفن ثابت اعلام شود.

وی توضیح داد: در زمینه تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات جلسات متعددی با سهامداران شرکت مخابرات برگزار شد که هدف اصلی آن پایان دادن به مشکلات و تعیین سیاستهای تجدید نظر در تعرفه های مخابرات بود؛ در سیاستگذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیات مدیره جدید، نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیات مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کنند.

واعظی با اشاره به تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات در هفته گذشته افزود: ۵شنبه گذشته جلسه ای با اعضای هیات مدیره جدید و سهامداران شرکت مخابرات برگزار شد که سیاست ها و نقشه راه این شرکت به آنها ابلاغ شد. در مجموع با توجه به تجربیات گسترده قابل توجه هیات مدیره جدید شرکت مخابرات، امیدواریم مسائل این شرکت به سرعت حل شود.

ترکیب جدید هیات مدیره مخابرات ایران

به گزارش مهر، با توافق صورت گرفته میان دولت و شرکت مخابرات ایران، مظفر پوررنجبر به عنوان نماینده سهام دولت و لطیف وصلی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

مظفر پوررنجبر در حالی از سوی دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شده است که دو سال پیش نیز مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران را برعهده داشت و بنا به خواست هیات مدیره از این سمت کنار گذاشته شده بود. همچنین لطیف وصلی عضو سابق هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار بوده است.

در همین حال، صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران طی احکامی جداگانه برات قنبری (معاون فعلی نظارت و برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) و حمیدرضا رفیعی (عضو فعلی هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران) و بابک تراکمه (معاون برنامه ریزی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران) را به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انتخاب کردند.