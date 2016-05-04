طرح خودکفایی برنج در مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان فلاح با اشاره به اینکه برنج کشور از طریق مازندران و گیلان باید تأمین شود تصریح کرد: در طول سه سال میتوانیم به خودکفایی ۵۰ درصدی درزمینهٔ تأمین برنج کشور برسیم و طرح آن آماده ارائه است تا بتوانیم پرچمدار اقتصاد مقاومتی باشیم.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۷۰ هزارتن میزان تولید برنج مازندران بوده است افزود: باکمی تلاش میتوانیم به ۲۰۰ هزارتن تولید برنج برسانیم درحالیکه برای خودکفایی کامل نیاز به بیش از ۵۰۰ هزارتن تولید برنج است که در سال اول انگیزه وتلاش بیشتر میطلبد.
وی با تأکید بر اینکه همه ما باید درزمینهٔ استقرار عدالت اجتماعی پیشگام باشیم، گفت: برای داشتن جامعه متوازن درزمینهٔ آموزشوپرورش تلاش ویژهای لازم است و برای پیشبرد امور اقتصادی استان نیز بایدتلاش کنیم ...
وی با عنوان اینکه ظرفیت عظیم شوراها در استان بهخوبی موردتوجه قرار گیرد افزود: هشت هزار نفر اعضای شورای اسلامی شهر و روستای استان هستند.
استاندار مازندران با اشاره به شعار سال جاری گفت: اقدامات اقتصاد مقاومتی در سطح استان و کشور ایجادشده است و شعارهای دولت یکی پس از دیگری در حال اجرا است و نباید زمان از دست برود و از استعداد و قابلیتهای استان برای اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
استاندار مازندران گفت: استانی که در جهت سیاست زدگی حرکت میکرد اکنون در مسائل اقتصادی جلودار است، بهگونهای که در سال ۹۴ بالاترین میزان مشارکت مردم در انتخابات را داشتهایم و ۱۲ نماینده استان به مجلس راهیافتهاند.
فلاح جلودار خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی با شوراهای اسلامی شهر و روستا اتمامحجت شد و در سال ۹۵ هر دهیاری باید یک پروژه اقتصادی داشته باشد و این طرح بهعنوان مطالبه استانداری محسوب میشود.
به گفته استاندار مازندران، درزمینهٔ صادرات استان مشکلات مرتفع شد و اولین مسئله مهم در صادرات، کیفیت محصولات تجاری برای رقابت در بازار جهانی است و کشورهای حوزه دریای خزر باید بهعنوان بازار مهم برای استان تلقی شود.
وی بابیان اینکه تعهداتی از گذشته باقی است و مشکلاتی را ایجاد کرده است افزود: در سال قبل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان توسط بنیاد برکت سرمایهگذاری شد و امسال هم بیش از ۱۸۰ میلیارد تومانی سرمایهگذاری خواهد شد.
فلاح جلودار با تأکید بر توسعه شرکتهای دانشبنیان گفت: تنگناهای جوانان در استان باید شناسایی و پیگیری شود و فرمانداران تلاش کنند تا امکانات برای این قشر بهکارگیری شود.
نماینده عالی دولت در استان اجرای طرح دریا در مازندران را از طرحهای موفق این استان برشمرد و تصریح کرد: در سال ۹۳ کاهش غریق ۵۳ درصدی بوده و این میزان در سال ۹۴ به ۶۳ درصد رسید.
علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز با تبریک مبعث رسول اکرم اظهار داشت: در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات زندگی میکنیم و دنیا به یک دهکده جهانی تبدیلشده است.
وی بابیان اینکه در این عصر غذای جان انسانها خبرهای درست و صحیح است گفت: رسانههای مجازی نقش بیبدیلی را در این عرصه ایفا میکنند و روابط عمومیها بهعنوان زبان و بیان سازمانها نقش ایفا میکنند.
یونسی تصریح کرد: همانگونه که در عرصه رسانهها تحولات عظیمی رخداده، روابط عمومیها بهعنوان یک رسانه پویا باید فعالیت کنند و سلایق مخاطب و مخاطب شناسی داشته باشند و متناسب با کارکرد سازمان این سلایق را انتقال دهند.
به گفته یونسی بها دادن روابط عمومیها به معنای ارج نهادن به مجاهدتهای سازمانها است که باید فعالیتهای دولت بهخوبی منعکس شود و همه مردم از اقدامات دولت مطلع شوند.
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