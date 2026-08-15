برنج مازندران باید به نشان اعتماد در بازار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر شنبه در ستاد ساماندهی برنج اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برنج کشور در استان‌های شمالی تولید می‌شود و در مازندران نیز زندگی و معیشت بخش زیادی از مردم با این محصول گره خورده است؛ بنابراین صیانت از برنج و تقویت جایگاه آن، موضوعی فراتر از مسائل اقتصادی است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی استان، اطمینان از رسیدن سهم واقعی ارزش ایجادشده در زنجیره برنج به تولیدکنندگان و به‌ویژه کشاورزان است و برای تحقق این هدف، ایجاد ساختاری منسجم با حضور ذی‌نفعان مختلف این حوزه دنبال می‌شود.

استاندار مازندران اعتمادسازی را یکی از مهم‌ترین کارکردهای برند برنج استان دانست و گفت: مصرف‌کننده باید بتواند با مشاهده نام و نشان «برنج مازندران» از اصالت محصول اطمینان داشته باشد و مطمئن باشد محصول خریداری‌شده با برنج‌های دیگر مخلوط نشده است.

یونسی‌رستمی تصریح کرد: اگر این اعتماد در سطح کشور شکل بگیرد، «برنج مازندران» می‌تواند به یک نشان معتبر و قابل اتکا تبدیل شود و نام استان، پشتوانه‌ای برای کیفیت و اصالت محصول باشد.

وی مدیریت بازار را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: ایجاد ظرفیت لازم برای جمع‌آوری و عرضه هدفمند محصول می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و امکان مدیریت عرضه برنج در زمان مناسب را فراهم آورد.

استاندار مازندران همچنین بر مشارکت کشاورزان، شالیکوبان، تجار و سایر فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: این طرح باید با مشارکت همه ذی‌نفعان شکل بگیرد تا ظرفیت ایجادشده، زمینه تقویت زنجیره برنج استان را فراهم کند.

وی در واکنش به نگرانی برخی فعالان اقتصادی درباره احتمال حذف برندهای موجود اظهار کرد: ایجاد برند برنج مازندران به معنای حذف سایر برندها نیست و حضور برندهای متعدد و معتبر می‌تواند زمینه رقابت سالم را در بازار فراهم کند.

یونسی‌رستمی ادامه داد: هر مجموعه‌ای که با عملکرد شفاف، محصول باکیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده بتواند اعتماد مردم را جلب کند، جایگاه خود را در بازار خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف استان ایجاد انحصار نیست، بلکه ایجاد ظرفیت جدیدی برای تقویت بازار برنج مازندران، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور محصول استان در بازارهای کشور است.