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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

کارشناس هواشناسی استان همدان خبر داد:

کاهش دمای همدان در هفته جاری/ثبت ۱۲ میلی‌متر بارش طی دیروز

کاهش دمای همدان در هفته جاری/ثبت ۱۲ میلی‌متر بارش طی دیروز

همدان - کارشناس هواشناسی استان همدان از کاهش دمای این استان در هفته جاری خبر داد و گفت: میزان بارش باران در روز گذشته در همدان ۱۲ میلی‌متر بوده است.

نادر پیر تاج‌ در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بارش‌ها در استان همدان ادامه دارد، گفت: از بعدازظهر فردا تا روز دوشنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

پیر تاج بابیان اینکه حداقل دمای دیشب همدان ۸ درجه سانتی‌گراد بوده است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای امشب همدان به ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: حداکثر دمای روز گذشته همدان ۲۰ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه استان با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد ملایر بوده است.

وی بابیان اینکه همدان در ۲۴ ساعت آینده با آسمانی صاف تاکمی ابری و در بعدازظهرها با افزایش ابر، رعدوبرق، وزش باد و بارش باران و تگرگ روبرو خواهد بود، گفت: در برخی مناطق استان همدان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

کد مطلب 3618390

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