نادر پیر تاج در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بارشها در استان همدان ادامه دارد، گفت: از بعدازظهر فردا تا روز دوشنبه از شدت بارشها کاسته میشود.
پیر تاج بابیان اینکه حداقل دمای دیشب همدان ۸ درجه سانتیگراد بوده است، گفت: بر اساس پیشبینیها دمای امشب همدان به ۶ درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: حداکثر دمای روز گذشته همدان ۲۰ درجه سانتیگراد و گرمترین نقطه استان با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد ملایر بوده است.
وی بابیان اینکه همدان در ۲۴ ساعت آینده با آسمانی صاف تاکمی ابری و در بعدازظهرها با افزایش ابر، رعدوبرق، وزش باد و بارش باران و تگرگ روبرو خواهد بود، گفت: در برخی مناطق استان همدان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
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