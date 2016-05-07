نادر پیر تاج‌ در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بارش‌ها در استان همدان ادامه دارد، گفت: از بعدازظهر فردا تا روز دوشنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود.

پیر تاج بابیان اینکه حداقل دمای دیشب همدان ۸ درجه سانتی‌گراد بوده است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای امشب همدان به ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: حداکثر دمای روز گذشته همدان ۲۰ درجه سانتی‌گراد و گرم‌ترین نقطه استان با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد ملایر بوده است.

وی بابیان اینکه همدان در ۲۴ ساعت آینده با آسمانی صاف تاکمی ابری و در بعدازظهرها با افزایش ابر، رعدوبرق، وزش باد و بارش باران و تگرگ روبرو خواهد بود، گفت: در برخی مناطق استان همدان احتمال بارش پراکنده وجود دارد.