تدوین «فِراری» داودنژاد رو پایان است/ آغاز تدوین «پایان رویاها»

حسن حسندوست تدوینگر پرکار سینمای ایران درباره تازهترین فعالیتهای سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: تا چند روز دیگر تدوین فیلم سینمایی «فِراری» به کارگردانی علیرضا داودنژاد را به پایان میبرم. در این فیلم اجتماعی محسن تنابنده و ترلان پروانه به ایفای نقش پرداختهاند.
وی افزود: فیلمنامهنویس «فِراری» کامبوزیا پرتوی است و محمود کلاری فیلمبردار باسابقه سینمای ایران نیز مدیریت فیلمبرداری آن را بر عهده داشته است.
حسندوست همچنین به تدوین فیلم «پایان رویاها» نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان اردیبهشت فیلمبرداری «پایان رویاها» به کارگردانی محمدعلی طالبی نیز به پایان میرسد. تدوین این فیلم را نیز من بر عهده گرفتهام که بلافاصله پس از پایان «فِراری» آن را شروع خواهم کرد.
«فِراری» داستان دختر ۱۸ ساله ی به نام گلنار با بازی ترلان پروانه را روایت میکند که از شهرستان به تهران آمده و تلاش میکند تا با ماشین فراری هشت میلیاردی، عکس یادگاری بگیرد. وی در این بین با یک راننده آژانس آشنا میشود که او را در اتفاقات قصه همراهی میکند. محسن تنابنده در نقش راننده آژانس بازی کرده است.
«فراری» به تهیهکنندگی جهانگیر کوثری ساختهشده و محمود کلاری بهعنوان مدیر فیلمبرداری، کامبوزیا پرتویی فیلمنامه نویس، پرویز آبنار صداگذار، ایمان امیدواری طراح گریم، بهمن سپهری شکیب آهنگساز و بابک کریمی طاری طراح صحنه با علیرضا داودنژاد همکاری کردهاند.
همچنین فیلم «پایان رویاها» نیز داستان پسر هفت سالهای به نام توکا را روایت میکند که در زندگیاش دچار مشکلی شده و بیناییاش را در مقطعی از دست میدهد ولی دوباره بیناییاش را به دست میآورد و با کمک و تلاش خود و خانواده، روی پایش میایستد و زندگی را دنبال میکند. «پایان رویاها» با حمایت و سرمایهگذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مرحله تولید رسیده است.
