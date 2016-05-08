۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

از سوی سازمان دارالقرآن الکریم؛

چهاردهمین مدرک داوری قرآن کریم در خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند- سرپرست اداره برنامه‌ریزی امور قرآن خراسان جنوبی از صدور پانزدهمین مدرک تخصصی داوری قرآن کریم استان توسط سازمان دارالقرآن الکریم خبر داد.

محمد رضا اشرفی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: فاطمه مؤمن زاده گل از حافظان کل قرآن کریم، در اولین دوره داوری مسابقات قرآن کریم که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد، شرکت نموده و پس از گذراندن دوره‌های کارورزی، موفق به دریافت مدرک تخصصی داوری مسابقات قرآن کریم در رشته حسن حفظ از سازمان دارالقرآن الکریم شده است.

وی افزود: پیش از این نیز، ابوالقاسم باقری و فاطمه زرگری از حافظان کل قرآن کریم، موفق به دریافت مدرک داوری در رشته حسن حفظ شده‌اند.

سرپرست اداره امور قرآنی استان اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۱۴ نفر موفق به دریافت مدرک تخصصی داوری قرآن کریم در رشته‌های مختلف شده‌اند که از این تعداد، ۳ نفر در رشته حسن حفظ، یک نفر تجوید، ۲ نفر وقف و ابتدا، ۲ نفر صوت، یک نفر لحن و ۴ نفر نیز در رشته مفاهیم، موفق به دریافت مدرک داوری شده‌اند.

