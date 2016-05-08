چهاردهمین مدرک داوری قرآن کریم در خراسان جنوبی صادر شد

محمد رضا اشرفی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: فاطمه مؤمن زاده گل از حافظان کل قرآن کریم، در اولین دوره داوری مسابقات قرآن کریم که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد، شرکت نموده و پس از گذراندن دوره‌های کارورزی، موفق به دریافت مدرک تخصصی داوری مسابقات قرآن کریم در رشته حسن حفظ از سازمان دارالقرآن الکریم شده است.

وی افزود: پیش از این نیز، ابوالقاسم باقری و فاطمه زرگری از حافظان کل قرآن کریم، موفق به دریافت مدرک داوری در رشته حسن حفظ شده‌اند.

سرپرست اداره امور قرآنی استان اظهار داشت: در مجموع تاکنون ۱۴ نفر موفق به دریافت مدرک تخصصی داوری قرآن کریم در رشته‌های مختلف شده‌اند که از این تعداد، ۳ نفر در رشته حسن حفظ، یک نفر تجوید، ۲ نفر وقف و ابتدا، ۲ نفر صوت، یک نفر لحن و ۴ نفر نیز در رشته مفاهیم، موفق به دریافت مدرک داوری شده‌اند.