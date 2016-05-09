به گزارش خبرگزاری مهر، در این فهرست ۲۳ نفره نام علی دایی و علی کریمی از ایران هم به چشم می خورد.
دایی در فصل ۹۹-۱۹۹۸ با بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا شده است.
البته کریمی سه جام برده است. ملی پوش پیشین فوتبال ایران در فصل ۰۶-۲۰۰۵ با بایرن قهرمان بوندس لیگا شد و سپس در همان سال قهرمان جام حذفی فوتبال آلمان شد.
کریمی در فصل ۱۱-۲۰۱۰ هم با شالکه قهرمان جام حذفی آلمان شد.
در این فهرست ۲۳ نفره استرالیایی ها با ۱۰ بازیکن بیشترین جایگاه را به خود اختصاص داده اند. بازیکنانی مثل مارک شوارتزر (۱۵-۲۰۱۴ با چلسی در لیگ برتر)، هری کیول (۰۵-۲۰۰۴ با لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا)، مارک بوسنیچ (۲۰۰۰-۱۹۹۹ با منچستریونایتد در لیگ برتر) برای ایرانی ها چهره های شناخته شده تری هستند.
در این فهرست ۲۳ نفره همچنین هفت بازیکن ژاپنی و چهار بازیکن کره جنوبی به چشم می خوردند.
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