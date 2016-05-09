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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

۲۱۰ فرد مسلح در «حمص» خود را تسلیم ارتش سوریه کردند

۲۱۰ فرد مسلح در «حمص» خود را تسلیم ارتش سوریه کردند

منابع رسانه ای اعلام کردند که ۲۱۰ فرد مسلح مستقر در استان «حمص» سوریه خود را تسلیم نیروهای امنیتی این کشور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، عملیات گسترده ارتش سوریه در استان حمص و حومه آن موجب ایجاد انشقاق در صفوف گروه های مسلح مستقر در این مناطق شد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات ۲۱۰ نفر از اعضای گروه های مسلح مستقر در استان حمص سلاح های خود را روی زمین گذاشته و خود را تسلیم ارتش سوریه کردند.

در همین ارتباط یک منبع آگاه در ارتش سوریه گفت: تسلیم افراد مسلح در شهر «حسیاء» و با هماهنگی کمیته های آشتی ملی اتفاق افتاد.

این مقام نظایم سوری همچنین اظهار داشت: تلاش نیروهای امنیتی بر این است تا ضمن عدم نبرد با آن گروه از افراد مسلح که دستشان به خون مردم آغشته نشده، آنها را مشمول عفو کرده تا به زندگی طبیعی خود ادامه دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون کسانی که در حمص تسلیم نیروهای امنیتی شدند، متعهد به عدم اخلال در نظم و امنیتی عمومی شده اند.

کد مطلب 3620357

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