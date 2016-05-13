به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گودرز کریمی فر در حاشیه بازدید از چند حوزه برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان با اشاره به برگزاری این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۳و ۲۴اردیبهشت ماه اظهار داشت : ۶ هزار و ۴۳۲دانش آموز پایه ششم و نهم برای ورود به ۱۸آموزشگاه استعدادهای درخشان در این آزمون رقابت کردند.

وی با بیان اینکه آزمون ورودی پایه هفتم هم زمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۳اردیبهشت ماه راس ساعت ۹صبح با شرکت ۴ هزار و ۷۷۱دانش آموز برگزار شد، تصریح کرد: از این تعداد شرکت کننده ۲ هزار و ۱۷۷نفر دختر و ۲ هزارو ۵۹۴نفر پسر بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان کریمی فر افزود: ۳۲۴نفر از این دانش آموزان موفق به ورود به ۸ مدرسه استعدادهای درخشان خواهند شد.

کریمی فر با اشاره به اینکه تاریخ برگزاری آزمون ورودی پایه دهم را جمعه ۲۴اردیبهشت ماه ساعت ۹صبح اعلام کردو گفت : هزار و ۶۶۱ دانش آموز هم برای ورود به ۱۰آموزشگاه دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان رقابت کرند.

وی یادآور شد: از این تعداد ۱۴۲نفر موفق به ورود به مدارس استعداد درخشان دوره دوم متوسطه خواهند شد.

رسول ریاحی رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش لرستان نیز با اشاره به اینکه تعداد حوزه های امتحانی آزمون ورودی در این دو روز ۵۰حوزه بوده است، ادامه داد: ۳۲حوزه مربوط به آزمون ورودی پایه هفتم و ۱۸حوزه هم مربوط به آزمون ورودی پایه دهم بوده است.