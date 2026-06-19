عبداله باور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی صبح جمعه همزمان با سراسر کشور و رأس ساعت ۸ صبح با حضور ۶۹۱ داوطلب در چهار حوزه امتحانی شهرستان گناوه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۱۴۲ نفر دانش‌آموز دختر ورودی پایه هفتم در دبیرستان عترت، ۲۴۴ نفر دانش‌آموز دختر ورودی پایه دهم در هنرستان هاجر، ۱۵۱ نفر دانش‌آموز پسر ورودی پایه دهم در هنرستان کاردانش شهید چمران و ۱۵۴ نفر دانش‌آموز پسر ورودی پایه هفتم در دبیرستان آیت‌الله طالقانی در این آزمون به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به اهمیت این آزمون در شناسایی و هدایت استعدادهای برتر گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی کشور است که هر ساله با هدف شناسایی دانش‌آموزان مستعد و توانمند برگزار می‌شود.

باور ادامه داد: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم، تمامی تمهیدات اجرایی، آموزشی و پشتیبانی را برای برگزاری مطلوب این آزمون فراهم کرد و عوامل اجرایی و مراقبان نیز آموزش‌های لازم را فرا گرفته بودند.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با اشاره به آمادگی کامل حوزه‌های امتحانی بیان کرد: تلاش شد آزمون در فضایی آرام، سالم، منظم و بر اساس ضوابط برگزار شود تا دانش‌آموزان بتوانند توانایی‌های علمی خود را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.

وی از همراهی خانواده‌ها، همکاری مدیران مدارس، فرهنگیان و عوامل اجرایی قدردانی کرد و افزود: آرامش روحی و روانی دانش‌آموزان نقش مهمی در موفقیت آنان دارد و حمایت خانواده‌ها در این مسیر بسیار اثرگذار است.

باور در پایان با آرزوی موفقیت برای همه شرکت‌کنندگان اظهار امیدواری کرد برگزاری این آزمون، زمینه شناسایی و پرورش هرچه بیشتر استعدادهای برتر شهرستان را فراهم کند.