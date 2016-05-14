به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه فرهنگی که به همت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار شد دو اثر سیمرغ و محیط زیست از محمود فرشچیان با حضور مسعود ‏سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهمن نامور مطلق معاون صنایع ‏دستی و هنرهای سنتی کشور و جمعی از هنرمندان پیش از ظهر ۲۵ اردیبهشت ماه در کاخ موزه سعدآباد رونمایی شد. ‏

این آثار با تکنیک اکرلیک کار شده اند و نگارگری هر کدام از آنان بیش از ۶ ماه طول کشیده است.

در اثر «سیمرغ» تعداد زیادی از مرغ ها برای یافتن حقیقت و دیدار با سیمرغ به سمت کوه قاف در حرکت هستند و هدهدی آنان را راهنمایی می کند. نیمی از مرغان در بین راه از بین می روند و تنها سی مرغ به پایان راه می رسند و درمی یابند که سیمرغ خود آنان بوده اند. این اثر بیانگر این است که حقیقت همیشه در وجود خود آدم هاست و برای رسیدن به حقیقت باید راه بی نهایت طی کرد.

در تابلوی «محیط زیست»، حیوان درنده ای به تصویر کشیده شده است که قصد آسیب رساندن به سایر حیوانات را دارد و استاد فرشچیان با هدف حمایت از محیط زیست به خلق این اثر پرداخته است.

بنا به گفته محمود فرشچیان، وی اثر «سیمرغ» را به پیشنهاد آیت‌الله جوادی آملی و «محیط زیست، انسان و طبیعت» را به ‏پیشنهاد معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خلق کرده است. ‎

حسین بلخاری، استاد دانشگاه در این مراسم پیرامون فلسفه «سیمرغ» با اشاره به فردوسی گفت: از جمله حکیمانی که سیمرغ را ‏ستایش کردند، حکیم ابوالقاسم فردوسی بوده و از بزرگانی که سیمرغ را بر جان و روح ما نقش کردند استاد محمود فرشچیان بوده ‏است. ‏

بهمن نامورمطلق، معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی نیز درباره استاد فرشچیان در این مراسم گفت: استاد فرشچیان را همه می‌شناسند. وی به صفات برجسته‌ای مانند انسانی وارسته، استادی سخاوتمند و نقاشی بی‌همتا مشهور است. یکی از ویژگی‌های کمتر شناخته شده وی هنرمند متعهد است.

وی ادامه داد: لازم است یادآوری کنم که در حوزه نقد ادبی و هنری هنرمند متعهد بودن به معنای مسئولیت‌ پذیرفتن نسبت به مسائل انسانی و اجتماعی است..

نامورمطلق نیز با اشاره به وضعیت اسفناک محیط زیست در کره زمین گفت: اثر «محیط زیست» استاد فرشچیان یقینا برای تقویت ‏جریان حفاظت از محیط زیست نقش موثری ایفا خواهد کرد. ‎

در ادامه این مراسم دو تابلوی «سیمرغ» و «محیط زیست» با حضور محمود فرشچیان و توسط مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس ‏جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رونمایی شد. ‎

فرشچیان در جمع خبرنگاران درباره آثار جدید خود گفت: «سیمرغ» سمبلی از انسان‌هاست و نشان می‌دهد ما انسان‌ها همیشه در ‏جستجوی حقیقت هستیم. ‎

وی ادامه داد: در نمایشگاه سال گذشته که خانم ابتکار نیز حضور داشتند، چند تابلو با مضمون طبیعت به نمایش گذاشته بودم. این مساله ‏مطرح شد که چرا تابلویی در رابطه با محیط‌زیست خلق نمی‌شود برای همین تابلوی «محیط زیست، انسان و طبیعت» را کشید. ‎‏ در ‏گوشه‌ای از اثر دیوی دیده می‌شود که نماد محیط زیست است و همه‌جا را آلوده کرده است. در سوی دیگر فرشته‌هایی حضور دارند که ‏محیط زیست را پاک می‌کنند. ‎

فرشچیان گفت: به نظر بنده حفاظت از محیط زیست کاری ندارد و از هموطنانم استدعا می‌کنم محیط زیست را دوست داشته باشند و ‏آن را حفظ کنند. ‎

پیش از این قرار بود معصومه ابتکار در این مراسم حضور داشته باشند، اما وی برای دریافت لوح یونسکو در محل تالاب هامون ‏حاضر بود و در مراسم تابلویی که به سفارش خود وی به سرانجام رسیده بود حاضر نشد. ‏

استاد محمود فرشچیان متولد بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان، بزرگترین مینیاتوریست و نقاش و نگارگر ایرانی است که بنیانگذار مکتب منحصر به فرد خود در نقاشی ایرانی است که کسب مدال طلای جشنواره بین المللی هنر امریکا، نشان درجه یک هنر ایران، تندیس اسکار و نخل طلایی ایتالیا و اروپا تنها بخشی از مجموعه افتخارات و عناوین پرشمار این چهره ماندگار ایرانی است.

تابلو عصر عاشورای استاد فرشچیان معروفترین نقاشی وی در بین مردم ایران زمین است.